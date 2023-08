午睡對健康好嗎？你該知道的5件事

多數人都曾在午間小睡片刻,但睡眠專家說,午睡並不適合所有人。Getty Images

許多人都會在中午擠出時間打個盹,根據皮尤研究中心(Pew Research Center)的數據顯示,在平常日子裡,三分之一的成年人都會午睡片刻。

不過,雖然多數人都曾小睡過,但可能對有關午睡的事實和好處不太清楚。另外,值得注意的是,睡眠專家說,午睡並不適合所有人。

第一、對多數人來說,午睡大有益處

基本上,午睡有助為接下來的一天充電。睡眠醫學 專家凱莉·沃特斯(Kelly Waters)接受「雅虎新聞」生活頻道訪問時表示,午睡可以讓人在一天中稍做休息,對恢復體力和認知能力很有幫助。

但是,「睡眠解決方案」(The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It)一書作者、睡眠專家克里斯多佛·溫特(W. Christopher Winter)認為,午睡的許多好處與定期獲得充足睡眠的好處一樣。他說,最好每天晚上能睡足七、八個小時,但如果做不到,午睡也是彌補睡眠不足的好方法。

溫特說,如果做得對,午睡有助減少睏意,提高工作、學習能力,更好地記住事情、控制情緒。

第二、午睡有助促進身體復原

沃特斯說,生病時打個盹是免疫系統正常運作的反應。她解釋說,當人生病時,免疫細胞會釋放化學信號來指引身體的反應和修復。這些信號也會讓人昏昏欲睡。

沃特斯表示,小睡一會兒也可讓免疫系統做它需要做的事,有助身體康復。她說,睡眠的功能是修復和恢復活力,因此當生病時,睡眠有助於身體修復和痊癒;如果疾病影響了晚上的睡眠,那麼適時小睡片刻(或不時小睡一下)尤其有幫助。

第三、午睡也有健康風險

然而,午睡不是對所有人都是有益的。午睡與成年人的一些健康問題有關,其中包括高血壓 與中風 。最近發表在「高血壓」(Hypertension)雜誌上的一項針對35萬8451人的研究發現,與不午睡的人相比,白天經常午睡的人患高血壓的機率要高12%、患中風的機率高24%;而且,60歲以下的人,與從不午睡的人相比,有午睡習慣者患高血壓的風險會增加20%。

較長時間的午睡,例如每次一小時或更長時間,也與較高的糖尿病、心臟病 和抑鬱症風險有關。但溫特表示,很難說是午睡本身導致了這些健康狀況,或許經常小睡,代表了一個人有潛在健康問題。

第四、有些人應該避免午睡

專家說,午睡對多數人來說都有好處,但並不是每個人都該嘗試在一天中打個盹。沃特斯說,如果午睡醒來,沒有神清氣爽的感覺,反讓晚上難以入睡,或者不能在較短的時間內午睡,那麼可能就沒有幫助了。

她說,有失眠 問題的人,最好避免午睡。大腦會計算每天的睡眠配額,而午睡會消耗掉這個配額。有些因素會在醒著的時候產生,從而引發睡意;午睡會減少這些因素,想睡的信號也就不那麼強烈了,因此就沒有那麼大的動力入睡和保持睡眠狀態。

溫特指出,如果有失眠的困擾,午睡會變得「非常有吸引力」。但是,他補充說,在度過輾轉反側的夜晚後,更須小心別在白天打盹,這可能會讓問題惡性循環。

第五、午睡時間過長也不好

就像晚上的睡眠,身體也會在午睡時經歷不同的睡眠階段。溫特說,如果睡了 30分鐘或更長時間,身體就會進入慢波睡眠(slow-wave sleep),會讓人在醒後感到昏昏欲睡,也就是所謂的「睡眠慣性」(sleep inertia)。

溫特解釋說,如果躺下小睡兩小時,會感覺比沒睡更糟,因為身體開始進入難以醒來的睡眠周期。

沃特斯說,這就是為什麼理想的午睡時間是15到30分鐘。溫特強調,別忘了,午睡只是有助於補充睡眠。