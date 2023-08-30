午睡對健康好嗎？你該知道的5件事

多數人都曾在午間小睡片刻，但睡眠專家說，午睡並不適合所有人。Getty Images

許多人都會在中午擠出時間打個盹，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據顯示，在平常日子裡，三分之一的成年人都會午睡片刻。

不過，雖然多數人都曾小睡過，但可能對有關午睡的事實和好處不太清楚。另外，值得注意的是，睡眠專家說，午睡並不適合所有人。

第一、對多數人來說，午睡大有益處

基本上，午睡有助為接下來的一天充電。睡眠醫學 專家凱莉·沃特斯（Kelly Waters）接受「雅虎新聞」生活頻道訪問時表示，午睡可以讓人在一天中稍做休息，對恢復體力和認知能力很有幫助。

但是，「睡眠解決方案」（The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It）一書作者、睡眠專家克里斯多佛·溫特（W. Christopher Winter）認為，午睡的許多好處與定期獲得充足睡眠的好處一樣。他說，最好每天晚上能睡足七、八個小時，但如果做不到，午睡也是彌補睡眠不足的好方法。

溫特說，如果做得對，午睡有助減少睏意，提高工作、學習能力，更好地記住事情、控制情緒。

第二、午睡有助促進身體復原

沃特斯說，生病時打個盹是免疫系統正常運作的反應。她解釋說，當人生病時，免疫細胞會釋放化學信號來指引身體的反應和修復。這些信號也會讓人昏昏欲睡。

沃特斯表示，小睡一會兒也可讓免疫系統做它需要做的事，有助身體康復。她說，睡眠的功能是修復和恢復活力，因此當生病時，睡眠有助於身體修復和痊癒；如果疾病影響了晚上的睡眠，那麼適時小睡片刻（或不時小睡一下）尤其有幫助。

第三、午睡也有健康風險

然而，午睡不是對所有人都是有益的。午睡與成年人的一些健康問題有關，其中包括高血壓 與中風 。最近發表在「高血壓」（Hypertension）雜誌上的一項針對35萬8451人的研究發現，與不午睡的人相比，白天經常午睡的人患高血壓的機率要高12%、患中風的機率高24%；而且，60歲以下的人，與從不午睡的人相比，有午睡習慣者患高血壓的風險會增加20%。

較長時間的午睡，例如每次一小時或更長時間，也與較高的糖尿病、心臟病 和抑鬱症風險有關。但溫特表示，很難說是午睡本身導致了這些健康狀況，或許經常小睡，代表了一個人有潛在健康問題。

第四、有些人應該避免午睡

專家說，午睡對多數人來說都有好處，但並不是每個人都該嘗試在一天中打個盹。沃特斯說，如果午睡醒來，沒有神清氣爽的感覺，反讓晚上難以入睡，或者不能在較短的時間內午睡，那麼可能就沒有幫助了。

她說，有失眠 問題的人，最好避免午睡。大腦會計算每天的睡眠配額，而午睡會消耗掉這個配額。有些因素會在醒著的時候產生，從而引發睡意；午睡會減少這些因素，想睡的信號也就不那麼強烈了，因此就沒有那麼大的動力入睡和保持睡眠狀態。

溫特指出，如果有失眠的困擾，午睡會變得「非常有吸引力」。但是，他補充說，在度過輾轉反側的夜晚後，更須小心別在白天打盹，這可能會讓問題惡性循環。

第五、午睡時間過長也不好

就像晚上的睡眠，身體也會在午睡時經歷不同的睡眠階段。溫特說，如果睡了 30分鐘或更長時間，身體就會進入慢波睡眠（slow-wave sleep），會讓人在醒後感到昏昏欲睡，也就是所謂的「睡眠慣性」（sleep inertia）。

溫特解釋說，如果躺下小睡兩小時，會感覺比沒睡更糟，因為身體開始進入難以醒來的睡眠周期。

沃特斯說，這就是為什麼理想的午睡時間是15到30分鐘。溫特強調，別忘了，午睡只是有助於補充睡眠。