廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

裝潢專家一致認同廚房流理檯面最不須費心維護的材質便是石英石。取自Home Depot

流理檯面是任何廚房形式與功能的重要元素，既是實用的裝置，又須兼具美觀大方。

裝潢設計網站Livingetc指出，廚房流理檯面最不須費心維護的材質便是石英石（quartz），它或許沒有大理石板的豪華氣派，但技術的進步使它能更惟妙惟肖地模仿天然石材，兼顧了裝潢風格與實用，成為許多家庭的理想選擇。

石英石是一種工程石（engineered stone），與花崗岩、大理石或石英岩（quartzite）等天然石材不同。Taniya Nayak設計公司負責人塔尼雅·娜亞克（Taniya Nayak）表示，石英石檯面由粉碎的石英岩與聚酯樹脂壓製而成，與天然石材相比，石英石檯面孔隙更少，這意味細菌滋生的機會更少、更為耐用。它是花崗岩或大理石的最佳替代品，價格也更親民。

娜亞克說，石英石是低維護成本的好選擇，因為經過壓縮，使它比天然石材更少孔隙，降低了滋生細菌和留下污漬的風險。

對於不想花太多時間維護廚房流理檯的人來說，石英石是個不錯的選擇。取自Home Depot

由於孔隙少，讓石英石檯面經久耐用，且看起來總是那麼乾淨整潔，是廚房流理檯的最佳選擇；此外，它還可承受水濺以及潑灑番茄醬、紅酒等常見污漬。

廚具公司DeVOL Kitchens創意總監帕克（Helen Parker）說，如果有人擔心流理檯面的使用壽命，但又想擁有設計感十足的外觀，那麼石英石檯面就是他們的不二之選。

她評論說，石英石比大理石少了一些個性，但卻更耐用、防污（雖然不是完全防污），因此對於不想花太多時間維護廚房流理檯的人來說，石英石是個不錯的選擇。

石英石不需要密封（sealing）來避免油污或污漬滲透，這也是它成為容易維護選擇的另一個原因。

除了抗菌防污，石英石還非常堅固耐用。它的耐衝擊強度是天然石材的兩倍，因此在進行繁重的廚房準備工作時，石英石比花崗岩更不容易碎裂。

使用石英石流理檯面要注意的是，它能承受的熱度有限，如果溫度過高，例如把剛從烤箱拿出來的鍋放在上面，可能會造成焦痕。凱薩石材公司（Caesarstone US）的流理檯面專家說，雖然石英石檯面耐熱，但如果受熱過高，也會受損。