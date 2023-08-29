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刷牙可降低失智風險？研究稱與大腦這個區有關

編譯廖振堯／綜合報導
有日本研究指出，刷牙能降低失智風險。（Getty Images）
有日本研究指出，刷牙能降低失智風險。（Getty Images）

要預防失智症，除了常見的規律運動、從事刺激大腦的活動等建議，最新研究顯示多刷牙，注重口腔衛生也可以增強大腦功能，有助於降低失智風險。

福斯新聞報導，此研究由日本東北大學進行，發表在「神經病學」(Neurology)期刊上。研究發現，牙齒衛生狀況良好的人，海馬體的神經元較多，這是負責長短期記憶的大腦器官，也是罹患阿茲海默症時首先受損的區域。此外，牙齦疾病、牙齒脫落，也跟大腦灰質減少和心理健康狀況惡化有關。

該研究有172名日本長者參與，平均年齡為67歲，一開始皆沒有記憶問題。患有輕度牙齦疾病、牙齒較少的長者，左側海馬體萎縮速度較快，此區負責記憶單詞和語言；患有嚴重牙齦疾病但牙齒較多的人，也是出現同樣萎縮的現象。

研究主筆的山口哲史(Satoshi Yamaguchi)醫生表示，這些結果凸顯重要的不只是留住牙齒，還有整體牙口健康，患有嚴重牙齦疾病的牙齒與大腦消耗有關。而牙齒脫落和牙齦疾病很常見，約七分之一的成年人受此影響。

紐約大學朗格尼醫學中心(Langone Medical Center)臨床醫學教授西格爾(Marc Siegel)認為，刷牙和護理牙齦可降低失智風險，確實是有道理。除了減少細菌和發炎，這件事還代表著人們保持活躍和有心照顧自己。

不過西格爾也指出這項日本研究有個潛在的偏誤，即沒有失智症狀的人正是因為沒有認知障礙才繼續刷牙，要是開始失智，首個跡象可能便是不再有興趣刷牙。

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