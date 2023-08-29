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牙刷乾刷或濕刷？牙醫解答：這樣更有效、更舒服

記者張聲肇／綜合報導
牙醫建議，擠牙膏以前先把牙刷浸濕，不僅不會造成不舒服，也能保護牙周健康。(美聯社)
牙醫建議，擠牙膏以前先把牙刷浸濕，不僅不會造成不舒服，也能保護牙周健康。(美聯社)

奎斯特護牙診所(Quest Dental Care)首席牙醫巴拉(Payal Bhalla)說，擠牙膏前先做極其簡單的一件事，刷起牙來更有效又舒服。什麼事？說來不值半文錢，效果卻有千百萬：把牙刷潤濕。

先把牙刷沖濕再上牙膏，有什麼好處？她說，首先，刷毛沾過水，有均分牙膏之效，讓牙齒更能接觸到牙膏，提升清牙效率，更徹底地移除牙垢與殘渣。

其次，牙刷「濕軟」讓牙周和牙齒的琺瑯質承受較溫柔的洗刷，較不易刺痛、損傷；而濕氣水分能激發牙膏成分，讓牙膏發揮殺菌、維持口腔衛生的功能。

反過來說，用乾牙刷刷牙，有何壞處？她認為有幾個負面效果，足以影響口腔健康和護牙習慣：乾硬的牙刷毛可能刮壞琺瑯質，破壞牙齒的外表，久而久之，導致牙齒敏感，增加蛀牙、壞牙的風險。

此外，巴拉指出，乾牙刷可能造成牙周痛、紅腫、發炎，甚至肇致牙周縮小。她說，「先把牙刷弄濕，可讓牙膏起泡沫，發揮更好的清潔作用」。

她進一步分析說，用乾牙刷刷牙，除垢效果不佳，從齒縫、牙周清理食物殘渣的效果也較差，「牙垢是指黏在牙齒上的薄薄一層細菌，用乾牙刷較不容易清除，久了可能變成牙周病，或引發其他問題。」

巴拉提醒大家，刷牙方法不當可能造成口臭，甚至牙齒變色。「乾刷牙會提早耗損牙刷毛，減低牙刷的壽命以及功效。牙垢沒清乾淨，會讓細菌孳生、累積，造成口臭。而沒有牙膏泡沫發揮清潔功效的話，牙齒表面的汙點沒清乾淨，久了也會牙齒變色」。

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