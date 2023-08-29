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保護牙齒 剛起床別吃3食物

記者張聲肇／綜合報導
要保護牙齒，早上應避免酸性水果、咖啡、甜麥片和糕餅類等飲食。(Getty Images)
要保護牙齒，早上應避免酸性水果、咖啡、甜麥片和糕餅類等飲食。(Getty Images)

保護牙齒的方法很多，哈里私人牙科診所(Harley Private Dentist Clinic)的首席牙醫阿濟濟(Abel Azizi)建議大家一早先別吃三樣很受歡迎的早餐食物，因為經過一夜的睡眠，唾液的分泌降低了很多，而唾液是牙齒最好的天然保護劑。

1.柑橘類

阿濟濟說，早餐避免先吃柑橘類的道理很簡單：酸性溶液腐蝕牙齒。「橘子、葡萄柚、檸檬等柑橘類所含的檸檬酸，會減弱牙齒的琺瑯質，導致牙齒腐蝕或蛀牙。」

他說：「早上的唾液量不大，降低了口腔對付酸性腐蝕的天然防衛力，此時再攝入酸性的水果，對牙齒的傷害更大，因此，早餐食物選擇酸性較小的食物，保護牙齒琺瑯質和口腔健康，是明智之舉。」

2.咖啡

要保護牙齒，早上應避免酸性水果、咖啡、甜麥片和糕餅類等飲食。(Getty Ima...
要保護牙齒，早上應避免酸性水果、咖啡、甜麥片和糕餅類等飲食。(Getty Images)

咖啡是很多人的早餐必備品，但是阿濟濟提醒大家，想要牙齒不變黃，或是想保持牙齒潔白，以免到牙科診所美容牙齒浪費錢的話，最好不要一大早就喝咖啡。他說，「鑑於咖啡的酸性和玷污兩大效應，最好避免。咖啡本質上是酸性的，時間久了會逐漸腐蝕牙齒的琺瑯質，在肚子空空、唾液不多的時候喝，尤其會傷害牙齒。」

「此外，咖啡的暗色素會讓牙齒改變顏色，影響牙齒的美觀。為保護牙齒健康，早上盡量少喝咖啡，喝完一定要漱口，減低它破壞牙齒顏色的效應。」

3.甜麥片和糕餅類

阿濟濟說，「糖分高的麥片面和甜點在口中創造有利細菌滋長的環境，因為這種食物不斷提供細菌最愛的糖分，不但會產生酸性，也會侵蝕琺瑯質。」

他指出：「剛睡醒，唾液還沒大量分泌的一大早就吃這類食物，會升高牙齒受損害的風險。早餐吃低糖分食物，長期而言，有助保護牙齒琺瑯質，有益口腔健康。」

咖啡

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