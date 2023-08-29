守護靈魂之窗 7因素影響眼睛健康

四成美國成年人屬視力喪失高風險群，但多數眼疾是可以治療或預防的。(美聯社)

根據聯邦疾病防治中心 (CDC )，美國有40%成年人屬視力喪失高風險群，而密西根大學(University of Michigan)眼科和視覺科學助教艾利希(Joshua Ehrlich)指出，多數眼部疾病都是可以治療或預防的，只要注意常見的眼睛健康保護措施。

1.長時間近看

紐約州立大學眼科學院近視研究員、驗光臨床副教授朱曉英(音譯)表示，眼睛不適合長時間聚焦在靠近臉部的物體上；若兒童時期經常這樣做，會導致近視。

2.黑暗中閱讀

但若光線昏暗，會因此而將閱讀物過於靠近臉部，進而造成眼睛疲勞，出現眼睛和太陽穴周圍酸痛、頭痛和注意力不集中等暫時性症狀。

3.多待在戶外

柏克萊加州大學 臨床驗光副教授瑪麗亞‧劉(Maria Liu)指出，一些針對兒童研究顯示，戶外活動可以降低患近視的風險。

4.紫外線曝曬

艾利希指出，過度曝曬於陽光中的紫外線α射線和β射線，會對視網膜造成「不可逆轉的損害」，並增加患白內障的風險，也有可能會增加眼癌的風險。

5.暫不戴眼鏡

伯明罕阿拉巴馬大學驗光和視覺科學助理教授卡納爾(Safal Khanal)指出，如果你需要眼鏡，那就應該戴著他們。

多數成年後造成視力衰退的原因，包括白內障和青光眼等，及早發現都可以預防或治療。(美聯社)

6.吸菸與高齡

2011年CDC研究證實，吸菸與高齡和年齡相關眼部疾病有關連，包括白內障和與年齡相關的黃斑變性等。卡納爾指出，香菸中的有毒化學物質，會進入血液傷害視網膜、晶狀體和黃斑等眼睛組織。

7.惡化非老化

艾利希表示，多數成年後視力衰退的原因，年齡相關性黃斑變性、白內障和青光眼等，及早發現都可以預防或治療。