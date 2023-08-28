管理糖尿病 醫生建議這個運動最好

有氧運動。Photo by bruce mars on Unsplash

德州糖尿病 與內分泌診療中心（Texas Diabetes & Endocrinology）醫師帕特爾（Ishita Prakash Patel）說，2型糖尿病的人經常運動很重要，因為運動能夠降低血糖，至於甚麼運動最適合？她認為，又稱為「高度激烈間歇訓練」（high-intensity interval training）的有氧、抗力運動，對2型糖尿病患者最好。

這種運動的重點是讓心跳加速，不論是原地跳躍高舉雙手拍掌或抬腿跑步等有氧運動，或運用體重的抗力運動，如伏地挺身或手握啞鈴同時邁步或起蹲，都會加速心跳。

帕特爾說，高度激烈間歇訓練是最能夠增進活力、正常減重的方法，無數科學研究都說，有氧、抗力運動有益健康，且有助2型糖尿病的人控制血糖，維持心血管健康。這點特別重要，因為2型糖尿病是心臟病 的一大風險因素，而心臟病是美國人的首要死因。

「老化臨床試驗研究」（Aging Clinical and Experimental Research）刊載的研究報告指出，經常做有氧抗力運動的2型糖尿病患者，體重都顯著減輕而心血管健康大幅改善。

帕特爾建議「慢慢來，先從健身 館或請訓練師開始」，較能提振運動的動機，確保安全不受傷。即使無法上健身館或請不起訓練師，「每天走路或游泳，也比不運動好。」

最好要「喜歡做」也「作得到」，譬如，如果你喜歡嘻哈舞，或邊走路邊跟朋友講話，或水上有氧活動，就試著去營造這些運動的環境，並養成習慣。

她也提醒，開始之前，先和醫生商量，這點很重要，因為該注意什麼，他們會告訴你，以免運動不當，身體反而受到傷害。

此外，培養成為長期習慣的運動，你一定要喜歡做，否則難以為繼。如果你無法享受高激烈間歇訓練的樂趣，大概做不了幾次就會放棄。最理想的是，每天可以運動30分鐘。因此，好好思考一下，哪一種運動會讓你樂於從事，並設法變成日常生活習慣。做久了，管理好2型糖尿病，你就成功了大半。