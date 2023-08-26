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產地數量驟減 美擬禁進出口熱門觀賞魚

編譯周芳苑／綜合報導
「考氏鰭竺鯛」是水族箱內的熱門寵物魚，聯邦政府基於保育考量建議禁止進出口。(美聯社)
「考氏鰭竺鯛」是水族箱內的熱門寵物魚，聯邦政府基於保育考量建議禁止進出口。(美聯社)

聯邦政府基於保育考量，正設法禁止進出口「考氏鰭竺鯛」(Banggai cardinalfish)；這是一種熱帶魚，長期以來，生態保育組織一直聲稱該熱帶魚被當作水族館觀賞寵物魚買賣，生存飽受威脅。

「考氏鰭竺鯛」是原產自印尼的小型條紋鹹水魚，美國海洋暨大氣管理局(NOAA)在2016年「瀕危物種保護法」(Endangered Species Act)下，將其列為受威脅物種，聲稱其主要威脅之一是被當作水族館觀賞魚。

時隔幾年，NOAA提議確實依「瀕危物種保護法」禁止進出口「考氏鰭竺鯛」；生態保育團體2021年疾呼這一類熱帶魚亟須禁止進出口，才有機會生存。

保育團體成員聲稱，美國每年平均進口12萬條「考氏鰭竺鯛」，由於水族館買賣數量大增，這種魚類1990年代起迄今已減少90%。

「考氏鰭竺鯛」與其他若干魚類都被人類捕撈來裝飾家用水族箱、以及辦公室和餐館等場所的珊瑚缸；這類身形嬌小的魚原產地只有一處，就是印尼邦蓋群島(Banggai Archipelago)。

動物福利協會(Animal Welfare Institute)野生動物生物學者舒伯特(D.J. Schubert)說，最新的進出口禁令提案為免除美國成為「考氏鰭竺鯛」買賣目的地跨出第一步，也藉此對印尼清楚發出訊息，必須加倍努力保育該物種及其棲息地。

NOAA表示，提案禁止考氏鰭竺鯛買賣旨在避免該物種繼續減少，做出最終裁決前會舉行公聽會。

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