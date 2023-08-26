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別親吻寵物龜 11州現沙門氏菌病例

編譯俞仲慈／綜合報導
美國11個州爆發由寵物龜傳染的沙門氏桿菌病例，疾病防治中心呼籲民眾避免讓5歲以下和65歲以上者接觸烏龜，碰觸烏龜後務必洗手，更不要在烏龜旁飲食喝水。(Getty Images)
美國11個州爆發由寵物龜傳染的沙門氏桿菌病例，疾病防治中心呼籲民眾避免讓5歲以下和65歲以上者接觸烏龜，碰觸烏龜後務必洗手，更不要在烏龜旁飲食喝水。(Getty Images)

根據報導，國內近來有11個州出現沙門氏桿菌(salmonella)病例，而且感染源來自於寵物龜，就連接觸大型蜥蜴、刺蝟以及貓狗等寵物也有感染沙門氏桿菌的可能，聯邦疾病防治中心(CDC)呼籲民眾切勿親吻或親密接觸寵物。

CDC表示，至今已有26個沙門氏菌病例，其中至少九人住院治療，CDC警告所有烏龜都可能攜帶沙門氏桿菌，尤其是長度不足4吋的小烏龜，更是已知的感染源。

根據CDC資料顯示，20名感染者中，有16人曾接觸過寵物龜，其中12人表示寵物龜外殼長度不足4吋，因此CDC呼籲飼主以及有意購買海龜的民眾，不要為五歲以下兒童和65歲以上老人購買烏龜，而且只要碰觸到烏龜後，務必清潔雙手，更不可在烏龜旁邊飲食喝水。

CDC表示，沙門氏菌感染症狀包括腹瀉、發燒和腹部絞痛等，症狀嚴重者可能出現高燒、頭痛、嗜睡、皮疹、血尿或便血，而且有致命的可能性；根據統計，全國每年約有135萬人感染沙門氏菌，其中2萬6500人住院治療，420人死亡。

通常感染沙門氏菌和接觸動物有關，例如2002年奧克拉荷馬州一名男子從寵物蛇感染沙門氏菌，隨後透過輸血小板又傳染給其他人；2014年，衛生官員針對大型蜥蜴，發布類似警告；2019年爆發刺猬沙門氏菌病例，當局呼籲民眾切勿親吻或密切接觸寵物；2021年也發生和家禽有關的疫情，同樣建議民眾和雞鴨保持距離。

另外貓狗也是沙門氏菌傳染源，康乃爾貓科動物健康中心(Cornell Feline Health Center)也建議飼主在清理貓咪糞便時，戴上手套以防感染。

CDC 奧克拉荷馬州 聯邦疾病防治中心

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