熱狗狗舔臉恐染致命細菌 專家：免疫力低者應避免

主人讓毛孩子舔臉有細菌感染風險，專家建議盡量避免，特別是免疫功能不全者。(Getty Images)

狗狗熱情舔人臉頰的畫面相當常見，然而這種主人和寵物相親相愛的舔臉舉動存在健康風險；由於一般的類流感症狀往往會自行康復，寵物引起的感染可能被低估，因此專家建議不要這麼做，尤其是免疫功能不全的患者。

醫學 文獻已有因狗狗舔舐導致嚴重細菌感染的紀錄，舉例來說，罕見但可能致命的「犬咬二氧化碳嗜纖維菌」(Capnocytophaga canimorsus)對老年人、大量飲酒者或免疫功能不全者尤其具有風險。犬咬二氧化碳嗜纖維菌感染最常發生於被咬傷後，但也可能在無咬傷情況下感染。

一些研究人員估計，犬咬二氧化碳嗜纖維菌引起敗血症的發生率(Incidence rate)為每年每100萬人中大約0.5至0.7例；約翰霍普金斯大學醫學院傳染病專家松亞·克里希南(Sonya Krishnan)表示，雖然這些案例極為罕見，但潛在風險很可怕。

即使遵循專家建議，但總有無法避免熱情狗狗的時候，為了降低風險，記得讓寵物狗接種最新的疫苗 ，如狂犬病疫苗。

克里希南指出，肌膚為人體提供堅強的屏障，不讓細菌進入造成感染，所以狗狗舔拭肌膚而導致感染的風險不是很高，但她提醒讓狗狗遠離開放性傷口，例如面皰、唇疱疹(cold sores)，同時避免接觸嘴巴、鼻子或眼睛等黏膜部位是最安全的作法。

但這不代表飼主無法盡情享受與毛小孩共度的快樂時光，許多研究也表明，與狗狗一起生活有健康益處，包括減緩孤獨、透過每天遛狗增強身體鍛鍊等，對於許多人來說，狗狗是陪伴度過疫情 困難時期的忠實夥伴。此外，潛在的免疫保護在兒童時期可能特別強力，研究表明，與狗狗一起生活的小孩出現食物過敏、呼吸症狀與感染的可能性較低。