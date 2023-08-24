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恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

編譯周靜芝 / 綜合報導
研究報告指出，咖啡「會明顯影響許多藥物的吸收、發散、代謝和排洩。Getty Images
研究報告指出，咖啡「會明顯影響許多藥物的吸收、發散、代謝和排洩。Getty Images

大多數國人每天都會以一杯熱騰騰的咖啡開始一天的生活，但如果是在服用某些藥物，喝咖啡可能會影響療效。一份研究報告指出，咖啡「會明顯影響許多藥物的吸收、發散、代謝和排洩。以下便是醫生建議不能與咖啡一起服用的幾種藥物：

感冒或過敏藥物

數百萬人經常服用的感冒或過敏藥物，通常含有偽麻黃鹼（pseudoephedrin）等中樞神經系統興奮劑。咖啡也是一種興奮劑，因此以咖啡來服用抗過敏藥，可能會加重煩躁不安、無法入睡等症狀。

糖尿病藥物

如果在咖啡中摻入糖或牛奶，可能會導致血糖飆升，影響糖尿病藥物的療效。此外，研究顯示咖啡因可能會加重糖尿病患的症狀。

根據美國糖尿病協會（American Diabetes Association）發表的研究報告指出，喝咖啡等任何含有咖啡因的飲料都可能會提高胰島素和血糖水平。這項研究規模較小，因此還需要收集更多的數據，但研究人員警告說，飲用過多的咖啡因可能會增加控制血糖的難度，並提高罹患糖尿病併發症的風險。

血壓

在服用非洛地平（felodipine）等降壓藥的同時喝咖啡，會減少藥物被人體吸收的機會，導致藥效降低。最好與醫療人員討論如何安排服藥和早晨喝咖啡的時間。

骨質疏鬆症藥物

利塞膦酸（risedronate）或伊班膦酸鈉（ibandronate）等藥物，可預防和治療骨質疏鬆症，但切忌與咖啡同時服用，因為會降低藥物療效。建議在吃東西或喝任何東西之前服用這些藥物，並且只用白開水沖服，這樣可讓身體最大限度地吸收所有藥量。藥劑師表示，在服用這類藥物時喝咖啡，藥效將會減少一半以上。

哮喘藥物

許多哮喘患者會在病情發作時服用支氣管擴張劑，如氨基非林（aminophylline）或茶鹼（theophylline）。支氣管擴張劑的作用是放鬆呼吸道，使呼吸更順暢，但也會有頭痛、煩躁不安、胃痛和易怒等副作用。喝咖啡或其他高咖啡因飲料會增加產生這些副作用的風險，同時也會降低藥物被人體吸收和發揮作用的程度。

咖啡 糖尿病 血糖 過敏 血壓

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