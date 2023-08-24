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高溫炎熱心臟受不了 增中風、心血管疾病風險

編譯尤寶琪／綜合報導
超高溫酷熱下，除了要避免中暑外，還要擔心中風、心臟病和其他心血管疾病的風險。(Getty Images)
超高溫酷熱下，除了要避免中暑外，還要擔心中風、心臟病和其他心血管疾病的風險。(Getty Images)

中西部地區目前壟罩在華氏百度超高溫之下，專家指出，高溫炎熱的日子，你除了要擔心可能中暑外，還可能會增加中風心臟病和其他心血管問題的風險。研究表明，極度高溫時，心血管疾病死亡人數可能增加一倍到三倍。

美國中風協會(American Stroke Association)2020年國際中風會議上發表的另一項研究發現，氣溫升高可能會影響中風的嚴重程度；研究人員發現，三天內平均氣溫每升高9度，中風嚴重程度就會增加67%。

艾莫利大學(Emory University)心臟病學者兼醫學助理教授哈贊德(Arash Harzand)解釋，其中一個重要原因是：天氣炎熱時，心臟得更努力去運作，得泵出更多的血液來讓身體冷卻；因為當你很熱時，體內的血液會從內臟器官流到皮膚下，在那裡釋放熱量，就像散熱器一樣；且當身體過熱時，同時也會需要更多氧氣，而心臟工作就是傳遞氧氣。

哈贊德指出，高溫導致的脫水，會給心臟帶來額外壓力；水能幫助心臟通過血管泵血，而當你脫水時，你的水箱就變空了，在水量不足的情況下，你的心臟就必須更加努力地工作才能滿足所有代謝需求。

根據聯邦數據，美國每年平均有702人因高溫死亡；妙佑醫療國際(Mayo Clinic)介入性心臟病專家兼內科和心血管疾病副教授派翠西亞．貝斯特 (Patricia Best)估計，其中至少四分之一的死亡，是因為心血管疾病。

不過，最危險的日子其實是極度炎熱和空氣污染嚴重的日子。研究人員估計，高達2.8%的心臟病死亡，是極端高溫和由工廠、汽車、卡車和野火等生成的高濃度細顆粒物污染所造成的。

高溫 中風 心臟病

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