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CDC：新大腸桿菌溯源 58%來自菜葉

編譯潘勛／綜合報導
聯邦疾病防治中心表示，一種較新型的大腸桿菌引發近幾年多次食物中毒，一些民眾在食用蘿蔓萵苣等葉菜後發病。(美聯社)
聯邦疾病防治中心表示，一種較新型的大腸桿菌引發近幾年多次食物中毒，一些民眾在食用蘿蔓萵苣等葉菜後發病。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，一種較新型的大腸桿菌，是近幾年多次食物中毒的禍首，包括一些消費者在食用蘿蔓萵苣(Romaine lettuce)等葉菜後發病。

華盛頓郵報報導，CDC把這種新大腸桿菌編號為「REPEXH02」，咸信在2015年尾出現，是數十起住院、很多溶血性尿毒症候群(hemolytic uremic syndrome)案例的元兇；溶血性尿毒症候群發作時，被感染者的凝血機制受阻，可導致腎衰竭。

雖說牛隻長久以來是人類大腸桿菌發病的主要管道，但最近一些發病與攝食葉菜有關。

報告主撰人陳潔茜卡(Jessica Chen)表示，學界一般認為食物中毒致病，大約都只爆發一次，但2019年學界改變態度，使用全基因定序來端詳某病菌的去氧核糖核酸，追蹤導致飲食致病的禍首。

大腸桿菌住在健康人畜的腸道，大多類型的大腸桿菌無害，或只導致短暫腹瀉。但有種特殊的大腸桿菌「O157:H7」據估每年在全國造成6萬3000樁食物中毒、20人喪生。「REPEXH02」是「O157:H7」的亞種。

按CDC數據，大腸桿菌致病的頻率及規模近幾年上升。

新研究指出，近些年大腸桿菌中毒案例中，58%歸因於蔬菜作物，大致上是葉菜青菜。2019年一次大爆發導致167件病例，27州共85人住院。那次發作與食用加州薩利納斯谷(Salinas Valley)種植的蘿蔓萵苣有關。另一次在2020年末尾爆發，19州出現共40病例，20人送醫院，四人出現溶血性尿毒症候群。

CDC 聯邦疾病防治中心 加州

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