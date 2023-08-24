肺病、疲倦、糖尿病…新冠後遺症 兩年後還甩不掉

最新研究發現，新冠後遺症如肺病、疲倦、糖尿病，染疫兩年仍可能纏身。(美聯社)

最新研究發現，新冠後遺症如肺病、疲倦、糖尿病 ，在染疫兩年後仍可能纏身，當初重症住院者風險尤高，輕症康復者也比未曾感染者更可能是「長期新冠症」(Long Covid)受害者。

美國政府三個月前就宣布新冠緊急狀態結束，世衛 組織也說，病疫不再是國際公衛「緊急事件」，但本周發布在「自然醫學 」(Nature Medicine)期刊的研究報告說，數百萬「長新冠」患者以及醫療體系仍得面對難纏的後遺症。

報告作者、聖路易華盛頓大學醫學院臨床流行病理學者阿爾-艾里(Ziyad Al-Aly)說，很多人認為「我得過新冠，好了，沒事了......但是，還沒完。」過了兩年，「也許你已忘了感染過新冠病毒，但病毒可沒忘了你，它仍在糟蹋你的身體。」

維權團體在今年5月在華盛頓紀念碑前擺設了300張行軍床，呼籲衛生單位重視「長新冠」患者。(美聯社)

華盛頓郵報報導，長新冠定義模糊，不同的研究團隊根據不同症狀、不同的時間點定義；華郵和病歷資料公司Epic合作，根據重症六個月內有7%病患因疑似有「長新冠」求醫，由此估計將近500萬患者深受長新冠之害。

研究團隊比對兩項資料：退伍軍人部統計2020年3月到12月，將近13萬9000名退伍軍人染疫；同一時期未染疫的600萬退伍軍人。結果發現，染疫康復者，兩年後死亡、再度住院者中，出現後遺症狀的風險較高，例如冠心病、血栓、糖尿病、腸胃毛病以及腎臟失調。

阿爾-艾里說，染疫過來人和未曾感染者，一開始健康情況差不多，因此，本研究確證新冠病毒會升高長期症狀的風險。

麻州居民鞏丁2020年3月感染新冠肺炎，今年仍臥病在床，須接受醫護照顧。(路透)

多數染疫輕症者，長期後遺症較不嚴重，但也非全免，確診六個月後，死亡率高於未染疫者；兩年後，器官出問題、疲倦、凝血等機率，也大於未曾染疫者。