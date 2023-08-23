iPad鎖進保險箱 女星茱兒芭莉摩不讓女兒被3C綁架

女星茱兒芭莉摩有一套獨特方式來管理家中大小盯著螢幕的時間。Getty Images

多數青少年、甚至成年人都離不開的3C產品，女星茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）卻有一套獨特方式來管理家中大小盯著螢幕的時間。

這位48歲、飾演過「灰姑娘，很久很久已前」（Ever After）的女演員向室內裝潢與園藝雜誌Better Homes & Gardens分享了她如何教育 兩個女兒--10歲的歐莉芙（Olive）和9歲的佛蘭姬（Frankie），以及如何管理她們接觸3C螢幕的時間。

茱兒芭莉摩說，她個人不太喜歡像iPad之類的電子產品。但在疫情 期間，學校改採遠距教學，她與女兒被迫使用各自的電子裝置，「我不喜歡這樣」。她說，現在，她把iPad 放在上鎖的保險 箱裡，只有在特別的場合才拿出來用。

不過，在觀看大螢幕電視上，茱兒芭莉摩喜歡與女兒一起分享。她說，她們會花很多時間欣賞電影和電視，她不會過度干涉這件事，因為與女兒一起擠在她的床上觀看節目，讓她樂在其中。

茱兒芭莉摩對3C電子產品的觀念與一些專家看法一致。加拿大卡加立大學（University of Calgary）去年的一項研究顯示，多數孩童使用電子螢幕的時間超過建議時間；而今年發表在「美國醫學 會兒科學會」（JAMA Pediatrics）雜誌上的一項研究指出，嬰兒期盯著3C電子螢幕的時間過長，可能與日後認知能力下降有間接關係。

專家們還建議，在父母認為孩子已經準備好之前，不要讓他們接觸智慧手機。美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）與美國電話電報公司（AT&T ）合作開發了一款免費程式，以10個問題幫助家長判斷孩子是否準備好使用智慧手機。美國兒科學會另製作了一個免費工具，協助家長與孩子一起制定適合全家的媒體計畫（media plan）。

茱兒芭莉摩與前夫柯佩曼（Will Kopelman）共同撫養兩個女兒，她還向Better Homes & Gardens雜誌秀出自己身上的刺青，上面刻著「我們在的地方就是家」（home is where we are）。她說，這是句至理名言，無論她和女兒在哪裡，都感覺像在家裡一樣。