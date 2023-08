iPad鎖進保險箱 女星茱兒芭莉摩不讓女兒被3C綁架

女星茱兒芭莉摩有一套獨特方式來管理家中大小盯著螢幕的時間。Getty Images

多數青少年、甚至成年人都離不開的3C產品,女星茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)卻有一套獨特方式來管理家中大小盯著螢幕的時間。

這位48歲、飾演過「灰姑娘,很久很久已前」(Ever After)的女演員向室內裝潢與園藝雜誌Better Homes & Gardens分享了她如何教育 兩個女兒--10歲的歐莉芙(Olive)和9歲的佛蘭姬(Frankie),以及如何管理她們接觸3C螢幕的時間。

茱兒芭莉摩說,她個人不太喜歡像iPad之類的電子產品。但在疫情 期間,學校改採遠距教學,她與女兒被迫使用各自的電子裝置,「我不喜歡這樣」。她說,現在,她把iPad 放在上鎖的保險 箱裡,只有在特別的場合才拿出來用。

不過,在觀看大螢幕電視上,茱兒芭莉摩喜歡與女兒一起分享。她說,她們會花很多時間欣賞電影和電視,她不會過度干涉這件事,因為與女兒一起擠在她的床上觀看節目,讓她樂在其中。

茱兒芭莉摩對3C電子產品的觀念與一些專家看法一致。加拿大卡加立大學(University of Calgary)去年的一項研究顯示,多數孩童使用電子螢幕的時間超過建議時間;而今年發表在「美國醫學 會兒科學會」(JAMA Pediatrics)雜誌上的一項研究指出,嬰兒期盯著3C電子螢幕的時間過長,可能與日後認知能力下降有間接關係。

專家們還建議,在父母認為孩子已經準備好之前,不要讓他們接觸智慧手機。美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)與美國電話電報公司(AT&T )合作開發了一款免費程式,以10個問題幫助家長判斷孩子是否準備好使用智慧手機。美國兒科學會另製作了一個免費工具,協助家長與孩子一起制定適合全家的媒體計畫(media plan)。

茱兒芭莉摩與前夫柯佩曼(Will Kopelman)共同撫養兩個女兒,她還向Better Homes & Gardens雜誌秀出自己身上的刺青,上面刻著「我們在的地方就是家」(home is where we are)。她說,這是句至理名言,無論她和女兒在哪裡,都感覺像在家裡一樣。