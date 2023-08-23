8/24、2/13 全年請病假排名最多的兩天

一項有趣的調查發現，8月24日是全美勞工最常請病假的日子。(Getty Images)

請假管理平台Flamingo Leave Tracker最新的一項調查，分析了五年來的數據發現，8月24日是一年中請病假者最多的一天。

調查顯示，與感冒和流感 有關的寒冷冬季相比，在夏末陽光明媚的日子，出勤率有更顯著的下降。

這項調查也顯示，2月13日是一年之中請病假第二多的日子，此時正值傳統冬季呼吸道疾病好發的季節，但令人懷疑的是，這一天也與超級盃 和情人節相近；至於真正原因，每個人可以自己下結論。

報告指出，全年第三到第五個勞工 最常請病假的日子分別是10月25日、12月13日和4月18日。

從該項研究中發現的其他有關病假的訊息還包括： 略高於四分之一(26%)的美國勞工在2022年沒有請過病假； 相反的，約有5%(約1000萬人)在這一年因病請假超過20天。

同時，胃病(54%)、新冠肺炎(25%)和焦慮(9%)是請病假最常見的三個原因；大多數請病假的員工(54%)使用簡訊、Whatsapp或 Slack通知上司；三分之一(33%)的員工打電話、12%的員工發郵件，2%的員工根本不告訴老闆，但調查沒有說明這些人最後下場如何。