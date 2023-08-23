年薪7.8萬元 打動跳槽者的「薪」 雇主給新員工全職薪水也升至6.9萬元

紐約聯邦準備銀行最新調查，全美多數員工認為值得跳槽的薪水漲到7.8萬元。(Getty Images)

紐約聯邦準備銀行(New York Federal Reserve)最新調查，全美多數員工點頭接受工作機會的薪資門檻創歷史新高，美國工人認為值得跳槽的薪水升至最高7.8萬元，雇主也把向新員工提供的全職薪水推升至6.9萬元。

紐約聯邦準備銀行21日公布最近進行的就業 調查，今年第二季全美平均「保留工資」(reservation wage)，或者人們認為值得跳槽的薪資上升至7萬8645元，較一年前增加8%，創2014年開始追蹤這項數據以來最高紀錄。

包括新冠疫情 期間在內的過去三年，「保留工資」更大增22%以上。

越來越多人將工資視為是通貨膨脹的驅動要素，因此，「保留工資」數字意義重大。

紐約聯邦銀行數據與亞特蘭大 聯邦準備銀行另一調查相呼應；另一調查顯示，整體工資年率上漲6%，跳槽薪資上增7%。

雇主為了求才盡可能滿足薪資要求，所提供的全職工平均薪資較去年增加14%、達6萬9475元，實際上的期望年薪上增至6萬7416元，較去年增加7000元，同樣創歷史新高。

儘管工人期望待遇與雇主所提供工資之間仍有落差，但工人對薪酬和升遷的滿意度全面提高。

最新調查並顯示，過去四周找工者降至19.4%、低於一年前的24.7%，根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)，同一期間，求才工作機會減少73 萬8000個、達958萬。

轉換工作的可能性降至10.6%，一年前是11%，新工作期待機率也由21.1%降至18.7%。