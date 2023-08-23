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不想受塞車苦 90歲婦退休 告別74年職業生涯

編譯周靜芝 / 綜合報導
90歲的梅爾芭·梅班剛從自己熱愛並工作74年的百貨公司退休。(圖擷自YouTube@KLTV 7)
90歲的梅爾芭·梅班剛從自己熱愛並工作74年的百貨公司退休。(圖擷自YouTube@KLTV 7)

梅爾芭·梅班(Melba Mebane)從未想過會從自己熱愛並工作74年的百貨公司退休，直到上下班的交通塞得讓她受不了。

梅班在德州泰勒(Tyler)工作的迪拉德(Dillard's)百貨距住家僅15分鐘車程，但有時堵車會讓通勤時間拉長一倍；11月將年滿91歲的梅班，再也沒耐性忍受這種不便了，她上個月退休，告別了長達70多年的職業生涯。

1949年，年僅17歲的梅班透過泰勒高中的半工半讀計畫，開始在Mayer & Schmidt百貨擔任電梯小姐，1956年，該公司被迪拉德百貨收購，梅班被調往男裝部，後來又調到化妝品櫃台，一直工作到退休。

對於梅班來說，迪拉德百貨的工作不僅僅是一份薪水。她說，作為一名單身的職業母親，這份工作成了她和兒子泰瑞(Terry Mebane)的「第二人生」，迪拉德百貨和所有同事，就像他們的第二個家。

74年來，梅班一直保持著同樣的上班前習慣：早上6點起床，煮壺咖啡、做頓早餐，然後辦點雜事，9點準時抵達迪拉德，這樣就能找到她最喜歡的停車位。

梅班說，她喜歡每天去上班，除非真的生病了，否則從來沒有缺席過，她認為，如果工作很快樂，就該繼續做下去。梅班建議，如果想要擁有一份長久而充實的職涯，不要僅是因為薪水高就接受一份工作，因為「金錢會讓你失望」。她說，找到擅長做的事、找到喜歡與之共事的人，這些都重要得多。

在迪拉德百貨工作期間，梅班曾有幾次機會晉升為經理，但她總是拒絕。她說，沒有人喜歡管理階層，因為他們必須做出艱難決定。她喜歡工作中結交的朋友、想保持這種關係，所以只專注於做最好的銷售員。

她說，要想在工作中更快樂，人際關係上的「投資」很重要。

退休 德州 投資

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