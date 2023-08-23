「工作能幫人長壽」101歲人瑞 上班找到快樂

7月滿101歲的珍‧伯恩斯(左)仍開車去紡織藝品店上班，樂此不疲。(Maggie HusVar TikTok截頻)

俄亥俄州 101歲婦人珍‧伯恩斯(Jayne Burns)每周大多數早晨仍開車20分鐘去紡織藝品店，擔任兼職裁布員，她表示這份工作已做了26年，自己樂在其中，會繼續做到不能做，或者店方不要她為止；她表示上下班作息，與同事共進午餐、聊天，與客人言笑晏晏，「工作能幫人長壽」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，上月26日伯恩斯滿101歲。1997年她丈夫去世幾個月後，她便來到梅森市(Mason)的「瓊安紡織藝品店」(Joann Fabric and Crafts store)工作；當時，她的女兒唐娜‧伯恩斯(Donna Burns)也在店裡兼職，便建議她去找份工作，岔開悲傷心思。

這位百歲人瑞職涯大多時光當會計，70到80多歲曾試著退休 幾次，但幾個月後就決定「不退休」，因為她懷念固定上下班作息，與同事們在一起用餐；她表示，長壽快樂的人生沒什麼秘訣，工作有幫助。

伯恩斯職涯幾十年最大心得便是：找到友善大方的同仁很重要。

伯恩斯在店裡與幾位同事友誼很好，其中一位是湯瑪斯莫爾大學(Thomas More University)大四生瑪姬‧哈斯瓦爾(Maggie HusVar)，哈斯瓦爾介紹伯恩斯去玩抖音 (TikTok)，還一起做了幾支抖音短片，在休息室共舞，聊聊伯恩斯鍾愛的回憶如怎樣遇見她先生，有支視頻還吸引了900多萬點擊量。

伯恩斯表示，與同事關係良好不僅讓工作更快樂，不會花心思在身子的大小病痛，容易過活。

伯恩斯的職涯建議獲得哈佛大學一份有85年歷史的研究支持，認為良好的人際關係讓人快樂過一生，這一點也適用於工作；研究認為最不快樂的工作，往往是最孤寂的，較為獨立工作而不必人際互動，或者必須做大夜班如大卡車司機或夜班保全員。