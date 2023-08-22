全美5城 逾半待售房屋破百萬元 加州占了前4

全美百萬元待售住宅比率最高的五大城市有四個在加州，這些城市超過一半的待售屋要價在100萬元以上。(Getty Images)

房價 在2023年上半年持續呈漲升走勢，讓有意購屋者更難在預算內找到理想的房源。對於潛在買家來說，目前房地產網站Zillow上列出的房屋價格許多都在七位數之譜，如果搜索的地區是熱點，情況更是如此。

根據房地產網站Point2的分析，在洛杉磯 、舊金山 、聖荷西、聖地牙哥和波士頓，有超過一半的待售房屋標價超過100萬元。

Point2從全美100個人口最多的城市，調查其中30個最大的房屋市場掛牌情況，這些城市至少有50萬人口，看看哪些城市房屋標價百萬的比率最高，加州在前五名中占據了前四。

洛杉磯擁有最高比率的百萬元房源，近64%的待售房屋價格在100萬元或以上，但今年5月當地售出房屋的中位數為92.6萬元。

只有兩個排名居前的城市房價中位數突破百萬元大關：舊金山和聖荷西分別為130萬元和120萬元。

而洛杉磯是至今掛牌價超過500萬元的房屋比率最高的城市，這些「超級豪宅」占掛牌房源的近12%，而舊金山和聖荷西這類掛牌房源的比率分別僅為7%和1%。

洛杉磯

- 100萬元以上的掛牌房源比率：64％

- 500萬元以上的掛牌房源比率：12％

- 房價中位數：92.6萬元

舊金山

- 100萬元以上的掛牌房源比率：62％

- 500萬元以上的掛牌房源比率：7％

- 房價中位數：130萬元

聖荷西

- 100萬元以上的掛牌房源比率：61％

- 500萬元以上的掛牌房源比率：1%

- 房價中位數：120萬元

聖地牙哥

- 100萬元以上的掛牌房源比率：59％

- 500萬元以上的掛牌房源比率：8％

- 房價中位數：91萬元

波士頓

- 100萬元以上的掛牌房源比率：53％

- 500萬元以上的掛牌房源比率：9％