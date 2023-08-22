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德州建全球最大3D打印房社區 房價47.5萬元起跳

編譯徐薏茹／綜合報導
德州喬治城Wolf Ranch社區是全球最大的3D列印房屋社區，目前還在增建中。(Fox 7截頻)
德州喬治城Wolf Ranch社區是全球最大的3D列印房屋社區，目前還在增建中。(Fox 7截頻)

德州奧斯汀北邊喬治城(Georgetown)的「狼牧場」(Wolf Ranch)社區，這裡房屋乍看之下可能與其他郊區新建社區沒什麼不同，然而當地卻是全球最大的3D列印房小區。

狼牧場第一批3D列印的100棟房屋，由建築商Bjarke Ingels Group (BIG)及住宅建築公司Lennar、3D列印建築科技新創公司ICON聯合設計。

Icon的Vulcan機器列印系統機組輸出ICON專有的高強度混凝土Lavacrete，硬化後成為牆壁結構。目前已完成三分之一以上的新社區打印工作。

2021年ICON宣布這項計畫時，ICON共同創辦人兼執行長巴勒德(Jason Ballard)表示，3D列印能更迅速地建造高品質住宅，而且比傳統建築方法更便宜。

美國正面臨約500萬套新房的短缺，巴勒德稱3D列印技術的優勢，包括能迅速增加供應，且不犧牲品質、外觀或永續性。Bjarke Ingels Group合夥人沃克表示，3D列印建築是降低建築過程浪費的重要一步，讓住宅更具適應性、永續性且能源自給自足。

獨立研究顯示，3D列印屋可以減少二氧化碳排放及建築浪費，在沒有模板的情況下建造房屋，可大量減少總體建材使用。

這些名為Genesis Collection的3D列印房屋，買家有八種選擇，面積介於1574至2112平方呎，包括三臥、四臥設計，房屋起價在47萬5000元至59萬9000元間。

3D列印 德州

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