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延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

編譯周靜芝 / 綜合報導
洗碗機會讓刀具暴露於高溫、刺激性洗滌劑和強力沖洗中，時間久了會損壞刀片和刀柄。周靜芝 / 攝影
洗碗機會讓刀具暴露於高溫、刺激性洗滌劑和強力沖洗中，時間久了會損壞刀片和刀柄。周靜芝 / 攝影

不論是否善於烹飪、或廚藝普通，一把好的廚刀或削皮刀都能讓整個烹飪過程變得更加順手。但是，一旦切片、剁肉、切丁後，這些工具勢必需要清潔，食譜網站the spruce Eats提醒，清潔廚房刀具不要犯以下這三個錯誤：

1. 放入洗碗機內清洗

即使刀具包裝上註明可以用洗碗機清洗，也最好不要使用。

在華盛頓特區擔任廚師的凱勒（Chris Kyler）說，洗碗機會讓刀具暴露於高溫、刺激性洗滌劑和強力沖洗中，時間久了會損壞刀片和刀柄。手洗是清潔和保持刀具品質最安全有效的方法。

在長期使用下，所有的動作都會影響刀具鋒利的程度，但洗碗機中的高溫和高濕對木質手柄的影響尤為嚴重。

2. 使用後泡在水槽裡

專業廚師都知道，在廚房工作要學會的第一件事就是永遠不要把刀扔到水槽裡，等之後再來清洗。這是為了安全，除了不讓刀具長時間浸泡在肥皂水裡外，當把手伸進滿是餐具的水槽時，可能會意外被先前放在裡面的廚刀給割傷。

用海綿清洗和用布擦乾時，都要將刀具鋒利的部分朝外。Getty Images
用海綿清洗和用布擦乾時，都要將刀具鋒利的部分朝外。Getty Images

為了清洗刀具時的安全，凱勒提供以下建議：

- 避免意外割傷，從刀背清洗到刀尖；在用海綿清洗和用布擦乾時，都要將刀具鋒利的部分朝外。

- 一次只清洗一把刀。

- 清洗後，立刻將刀具收在刀架、磁條上，或套上刀套放入抽屜內。

3. 清洗後未立即擦乾

凱勒說，過度接觸水和長時間浸泡都會導致木質刀柄膨脹、變形或裂開；重要的是，在清洗過程中盡量減少刀柄與水的接觸，並在清洗後立即擦乾。此外，鋼製刀具也可能出現鏽斑，這是鋼中的鐵與水和氧氣發生反應時產生的腐蝕作用。

刀具如果沒有立即擦乾，或者在切柑橘類食物後繼續暴露在空氣中，便更容易生鏽。接觸高鹽分食物或柑橘類水果等酸性食物的刀具，也更容易生鏽。

凱勒表示，要防止廚刀生鏽，必須保持刀具乾燥、不受潮；清洗後，用毛巾徹底擦乾，確保刀刃或刀柄上未殘留水漬。此外，最好將刀具存放在乾燥的地方，遠離潮濕環境。更周到的話，可以在刀面上輕輕塗上一層食用油或用於保護刀具的專用油。

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