睡個好覺 專家教你調整枕頭數量和位置

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大家都知道良好的睡眠品質有多重要，但許多人卻不知道正確的枕頭數量也很重要，因為太多的枕頭不但會干擾睡眠，還可能帶來慢性頸背痠痛的後遺症，專家表示一般人只需要一個枕頭，否則很容易傷害脊椎。

睡眠專家兼SleepAdvisor.org編輯茲瓦倫史坦(Jill Zwarensteyn)表示：「頭下放一個枕頭就足夠，但必須挑選合適的枕頭，使用枕頭的目的是讓頸部和身體其他部位對齊，以便脊椎固定在正確姿勢，防止頸部緊繃。」並強調超過一個枕頭，容易因為高度過高，導致頸部失去平衡。

專家表示，枕頭數量不僅攸關睡眠品質，擺放的位置也很重要，建議依照個人睡眠姿勢、身高和體重來決定。以仰睡者為例，中等高度且材質柔軟的枕頭就是最佳選擇。

床墊公司Emma睡眠科學家施諾巴赫(Theresa Schnorbach)表示：「記憶綿(Memory foam)就是不錯的選擇，因為這種材質能夠適應每個人不同的肩頸壓力並支撐肩頸重量，即使一覺醒來，肩膀也不會感到緊繃或痠痛。」

至於側睡者則容易出現脊椎錯位和疼痛等問題，但事實上，多數成年人都習慣側睡，因此建議擺放兩個枕頭，將脊椎調整至正確姿勢：一個枕頭放頭下，另一個枕頭放在兩腿膝蓋中間。

英國專業床墊Mattress Next Day執行長兼睡眠專家西利(Martin Seeley)表示：「側睡時，上方一條腿會扯動脊椎，造成下背部和臀部的壓力，因此在兩膝中間放一個枕頭固定，以防膝蓋碰觸。」他進一步解釋道：「對於頭部來說，一個中等硬度的枕頭綽綽有餘，但頭部和膝蓋間同時使用兩個枕頭，會讓脊椎和頸部固定在正確位置。」

至於趴睡被視為最壞的睡眠姿勢，因為會讓脊椎承受過大壓力而容易移位，西利建議趴睡者頭部不用墊枕頭，而是「在骨盆下方放一個中型枕頭，讓脊椎處於正確的對齊位置。」但他說：「如果頭部下方實在需要放枕頭，務必挑選材質柔軟的枕頭，盡量降低頭部高度，也有助於脊椎維持正確姿勢。」