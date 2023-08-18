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「家裡沒蟑螂」怎辦到？毒物專家分享清潔廚房技巧

記者蘇湘雲／台北報導
廚房是居家環境中最容有蟑螂出沒的地方。（取材自Pexels／Charlotte May攝影）
廚房是居家環境中最容有蟑螂出沒的地方。（取材自Pexels／Charlotte May攝影）

在炎熱、潮濕的天氣，是蟑螂最活躍的時刻，可是在台灣林口長庚紀念醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈的家中，一年四季根本看不到小強蹤影，連在廚房也是一樣。

爆香油炸 油煙易噴濺

譚敦慈指出，想避免廚房有小強出沒，平常要多留意「烹飪習慣」、「廚房清潔習慣」，以烹飪習慣來說，如果平常喜歡爆香、油炸、大火快炒或高溫烹調，很容易產生油煙，油煙太大常會噴濺，導致整個廚房、抽油煙機都是油煙，且很難清理，日積月累下，油耗味、油漬就會吸引小強，不只如此，很多媽媽常清到精疲力竭，「媽媽一累，脾氣就會不好。」

長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈。（本報資料照片）
長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈。（本報資料照片）

值得注意的是，當抽油煙機卡滿油垢，容易引起火災，這些大火烹煮所產生的油煙，也會進入肺部，對肺部造成傷害。常有人說：「抽油煙機的乾淨程度，就代表媽媽的肺。」抽油煙機的乾淨程度，也與家庭烹飪習慣息息相關。

為了避免蟑螂聚集，也為了減輕廚房清潔負擔、保護媽媽肺部健康，譚敦慈建議，平常烹煮食物，盡量不要大火、高溫烹調，多採低溫烹調，烹煮食物的溫度不要超過120℃，當烹煮食物的溫度超過120℃，除了油煙汙垢問題，也容易出現致癌物質，長時間下來，全家健康就會面臨嚴重威脅。

在廚房清潔方面，譚敦慈認為，「過碳酸鈉」（Sodium Percarbonate，又稱活氧粉）是一項很好用的清潔小物，在大賣場、五金行賣場、化工行或一些電商平台等，都可以買得到過碳酸鈉

舉例來說，有時餐具、茶杯使用一段時間後，常因咖啡漬、茶漬影響而變黃、變髒，此時可以取過碳酸鈉泡水，然後煮沸，接著將餐具、茶杯放到裡面浸泡，浸泡一段時間後再拿出來沖水，餐具、茶杯就會變乾淨。

將過碳酸鈉放入有茶垢的茶杯中。（記者黃妙雲／攝影）
將過碳酸鈉放入有茶垢的茶杯中。（記者黃妙雲／攝影）

用熱水沖泡，過碳酸鈉會產生許多泡沫，再浸泡約半小時。（記者黃妙雲／攝影）
用熱水沖泡，過碳酸鈉會產生許多泡沫，再浸泡約半小時。（記者黃妙雲／攝影）

茶杯浸泡過碳酸鈉後，煥然一新、亮晶晶。（記者黃妙雲／攝影）
茶杯浸泡過碳酸鈉後，煥然一新、亮晶晶。（記者黃妙雲／攝影）

這鍋溫熱的過碳酸鈉液還可用來清潔流理台水管、下水道，這些地方常是小強窩藏之地，當溫熱的過碳酸鈉液進入水管、下水道，卡在其中的油漬、髒汙也會被沖得一乾二淨，小強瞬間失去藏身之處。

過碳酸鈉 也可清水管

譚敦慈說，她每一、兩星期就會用過碳酸鈉清潔餐具、流理台水管、下水道，所以在這地方居住十幾年來，家中看不到蟑螂蹤影。

「每次用完，我就直接擦。」譚敦慈強調，無論是抽油煙機或瓦斯爐、流理台，最重要的是每次烹煮結束，只要看到油漬、油汙，就要隨手擦拭，趁著瓦斯爐還有餘溫，清潔就會更有效率。

譚敦慈提醒，烹煮過後，電鍋的清潔也是十分重要，建議把電鍋「裡裡外外擦乾淨」，然後要把電鍋蓋打開，讓電鍋通風，避免水氣積在電鍋裡，一旦水氣積在電鍋，不僅容易滋生細菌，也會產生一股味道，若有味道就代表細菌正在滋長，當電鍋清潔乾淨，煮飯、烹飪才會比較乾淨、衛生。

重點再複習：

●烹煮食物，溫度勿超過120℃

●活用過碳酸鈉，和小強說掰掰

●烹飪結束隨手擦，廚房清潔超輕鬆

高溫 咖啡 低溫

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