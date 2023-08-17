住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

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通膨高漲、銀行接連倒閉，助長人們不信任銀行的情緒，許多人轉而把現金藏在家裡。 美國運通開支與儲蓄 追蹤(American Express Spending and Savings Tracker)調查顯示，43%受訪者的儲蓄以現金的形式保存。

個人理財網站「生活與我的財務」(Life And My Finances)調查則發現，高達91.5%的美國人把現金放在家裡，其中五大熱門地點依序為：保險 箱(63.3%)、冰箱(13.3%)、行李箱(6.1%)、衣櫃(5%)，以及水塔(4%)。

此外，還有更詭異的藏錢地方。財務顧問公司「Argosy財富管理」(Argosy Wealth Management)創辦人曼格(Eric Mangold)說，「曾有客戶告訴我，他把現金及貴重文件放在洗碗機裡，他們總是外食，但喜歡用洗碗機『存放』重要文件。」

專家一致同意，前述藏錢的地點並非首選，其中唯一合理的是保險箱。專精急賣房的仲介公司「Fire Cash Buyers」執行長艾福薩(Joel Efosa)說：「這是上述清單中最安全的地點，防竊、防水且防火，但購買保險箱之前要先確認是否防水防火。」

專家一一分析其他藏錢地點的缺點。個人理財網站「Michael Ryan Money」創辦人萊恩(Michael Ryan)表示，冰箱「有創意，但不理想」，「冰箱容易故障，紙鈔易受潮、受損，恐影響幣值，而且總是會有被別人意外發現的風險」

萊恩表示，行李箱容易被偷或亂放，安全性不如保險箱；衣櫃是常見的藏錢處，但安全性仍比不上保險箱；至於水塔不引人注目，但把錢放水塔裡風險很高，包括受潮且緊急時不易拿取。

專家認為，放太多現金在家，即使放保險箱也不太好。

借貸公司「ABC財經」(ABC Finance)老闆海明(Gary Hemming)表示，「就我的經驗而言，不建議在家囤放大量現金，不安全且容易被偷，最好還是存銀行等金融機構，較安全可靠」。

個人理財網站共同創辦人莎曼莎‧霍萊克(Samantha Hawrylack)也說，「建議只需把幾天或一周開銷會用到的錢放家裡就好，放太多錢在家裡徒增失竊風險，放在銀行更保險且能收點利息。」