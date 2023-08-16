JAMA研究：寧抽大麻不抽香菸 比率大增

最新研究顯示，多數美國人認為吸大麻比抽香菸更加安全，因此有愈來愈多人傾向吸大麻而非抽菸。 (美聯社)

美國醫學 會期刊(JAMA)最新發表一份研究報告，針對2017年、2020年和2021年5035名成年人對香菸和大麻的看法，進行調查，結果發現多數國人認為吸大麻比抽香菸更加安全，因此有愈來愈多人傾向吸大麻而非抽菸。

該研究顯示，逾三分之一受訪者認為，每天吸大麻比抽菸來得安全，而且比率從2017年1742人(36.7%)增加至2021年2107人(44.3%)；同時認為大麻比香菸更安全的人數，也從2017年1668人(35.1%)增加至2021年1908人(40.2%)，尤其18至29歲年輕世代和未婚族，比年長退休人士更傾向對大麻抱持安全看法。

不過參與該研究的舊金山加州大學醫學教授貝絲·柯恩(Beth Cohen)表示：「從動物實驗已經證實，二手菸和大麻菸都會損害心血管組織，而且二手菸和大麻所含的數百種化學物質中，有許多相同的毒素和致癌物。」

柯恩說，研究也證實大麻「涉及多項危害健康的因素，包括上癮、呼吸道症狀增加、認知能力變差以及精神疾病發病率提高等。」

根據大麻研究組織Smart Approaches to Marijuana統計資料，大麻中四氫大麻酚(THC)含量已從1970年代1%至3%，增加至目前的18%至23%。

匹茲堡大學公衛教授德雷克(Coleman Drake)表示，隨著大麻流行，相關部門更難向民眾解釋吸大麻、抽大麻和食用大麻帶來的不同風險，並直言：「儘管大麻對某些人有緩解慢性疼痛的功效，但吸食大麻終究會對心血管帶來負面影響。」

過去十年來，全國逾20州將娛樂性大麻合法化 ，根據蓋洛普民調 ，全國有50%成年人坦承吸過大麻，創下半個多世紀以來最高紀錄；1969年的民調，當時只有4%的人承認吸過大麻。