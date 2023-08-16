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打造終極好眠空間 這個色調大有幫助

編譯周靜芝 / 綜合報導
睡眠專家說，促進健康睡眠的最佳顏色是中性色和暖色調，最適合的顏色有米色、米白色、中性灰和藍色。取wayfair
睡眠專家說，促進健康睡眠的最佳顏色是中性色和暖色調，最適合的顏色有米色、米白色、中性灰和藍色。取wayfair

臥室環境對睡眠品質有絕大的影響。演員克莉絲汀·貝爾（Kristen Bell）身處好萊塢喧鬧、忙碌的生活，她的工作與生活方式讓臥室變得更重要，這也是她為何對顏色的選擇十分用心的原因。

因演出電視影集「偵探小天后」（Veronica Mars）而聲名大噪的克莉絲汀，用米色系的臥室打造一個優質的睡眠空間；儘管這種顏色不是每位室內設計師都青睞，但卻得到科學界的一致認可。

睡眠專家米契爾（Rachel Mitchell）說，促進健康睡眠的最佳顏色是中性色和暖色調，這包括房間裡所有的物品與裝飾，以及油漆的顏色。她說，最適合的顏色有米色、米白色、中性灰（不包括深灰）和藍色。

克莉絲汀將米色和類似米白的色調融入臥室整體設計，主要表現在床後的牆壁和豪華的床上用品上。她還以海軍藍和白色的地毯及金色的裝飾品補強了中性色調，為空間增添一些色彩。

兒童和成人睡眠指導專家梅迪娜（Kaley Medina）指出，這樣的空間設計再次證明，米色和中性色並不單調，它們的好處甚至超出了美學範疇。

梅迪娜指出，淡橘色（如米色）是臥室的最佳選擇。它是中性色，能給人帶來寧靜的感覺；不過，重要的是避免使用明亮的橘色，而應選擇淺咖啡色調。

此外，米契爾也提到，在尋找有助睡眠的顏色時，藍色是臥室裡另一合適的色調，可以藍色的織品和配飾，如靠墊或窗簾，與中性色系的牆壁、床上用品搭配。

米契爾說，藍色與寧靜有關，具有極佳的鎮靜和放鬆效果；它能喚起人們對天空和海洋的聯想。她表示，柔和淡雅的藍色不會刺激神經，有助身體產生褪黑激素。褪黑激素是體內的一種荷爾蒙，它能讓我們隨著日出日落自然入睡，正是身體在晚上睡眠時所需要的。

咖啡 好萊塢

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