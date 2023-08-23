小心病從口入… 廚房3物 你定期更換了嗎

筷子若出現斑點就要立即更換。(Getty Images)

溫飽肚子一日三餐的地方，最重要就是居家「廚房」。但為了防範病從口入的可能性，許多人平時就會積極的打掃廚房，鍋碗、檯面、櫥櫃等，但往往忽略了其中的小細節，檢查一下廚房裡各種用品是否需要更換了，以下3項大家就要特別注意，忘記了就很可能影響健康。

一、筷子

筷子是吃飯時都會用，但有常常更換嗎？其實筷子出現以下幾種情況就需立即更換：

1.變色長斑

筷子掉漆或變色的時候就需要即時地更換，以免有害物質掉進食物內讓家人或自己誤食。特別是筷子上出現斑點就更要小心，因為此時筷子上已經滋生了黴菌，若繼續使用可能增加肝癌罹患風險。

2.彎曲變形

當筷子在非人為外力作用下出現彎曲、變形的情況，就說明筷子因為受潮及其他因素，內部已經發生了變質，就應該立即更換。

3.出現異味

當筷子聞上去有一股酸味、霉味，說明筷子受到汙染了，就不宜再繼續使用。日常的筷子洗淨後，建議可以放置殺菌的電器中或用100℃滾沸水中五分鐘。

無論什麼材質的筷子，在使用一段期間後，表面都會出現細小的刮痕。而這些細微的縫隙之中可能聚集了食物殘渣、油汙、髒汙，一段時間後就容易滋生細菌。通常建議六個月就更換一次，尤其建議家中有老人、小孩、孕婦抵抗力較差的族群，更應該一段時間就更換。

二、砧板

砧板須保持乾燥，且每次使用前都應用水清潔。(Getty Images)

砧板可說是細菌的活動中心，隨著各種食物的切割，上面存留的細菌可能附著在處理後的食物跟砧板上，進而進入人體危害健康。如果都在家中煮食，就會更容易地有這類問題，每塊砧板上都有可能會有大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌，在處理完生肉、生食上就會有這些菌種的可能。

和筷子一樣，砧板用久了，表面就會出現很多的刀痕，這其中也容易藏汙納垢，若只用開水浸泡，根本無法消滅上面的細菌，特別是木砧板，吸水力強、易裂、長霉。因此建議大家可將生食、熟食分兩塊砧板，分開處理，避免微生物交叉感染的風險。使用完畢後，將其豎立在通風良好的地方，並且保持乾燥，且每次使用前都應用水清潔。

更換時間來說，無論是什麼樣的材質，只要發現砧板在表面上有出現異狀，都應該更換。但在正常情況下，一塊砧板建議一年左右更換一次即可。

三、抹布、海綿刷

抹布最好每個月更換，或改成拋棄式的，使用起來較為安心。(Getty Images)

抹布、海綿刷都是細菌的培養皿。這些東西都有自帶吸水性，對細菌來說是理想的培養皿。如果使用受到汙染的抹布、刷碗海綿，也可能導致器皿受到汙染，更別說筷子、盤子、杯子、砧板都可能因此受到二次汙染。

因此建議平時抹布、刷碗海綿都應該保持乾燥度，每隔一段時間，可以將兩樣東西，打濕後放置微波爐內烘烤兩分鐘，或在滾沸水中煮五分鐘，可以達到殺菌的效果，如果家中有洗碗機，也可以直接將抹布、海綿一起清潔，別讓細菌有滋生的機會。

通常時間越長，上面的細菌量就越多，為了自己的健康起見，這類配件最好每個月更換，或改成拋棄式、一次性的抹布，使用起來也較為安心。