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只是痔瘡？這個早期大腸癌症狀常遭忽視

編譯尤寶琪／即時報導
大腸癌常見症狀還有體重莫名減輕或莫名出現貧血，感覺非常疲倦和精力喪失；大便顏色也會發生變化；除了出現鮮紅色代表失血外，大便呈現深黑色也是出血的跡象。（Getty Images）
大腸癌常見症狀還有體重莫名減輕或莫名出現貧血，感覺非常疲倦和精力喪失；大便顏色也會發生變化；除了出現鮮紅色代表失血外，大便呈現深黑色也是出血的跡象。（Getty Images）

根據美國防癌協會(American Cancer Society)，大腸癌是美國最常見癌症之一，每年有約10.6萬起新病例；但好消息是大腸癌若早期發現，其實容易治療，這也就是為什麼知道大腸癌症狀有哪些很重要。

常遭忽視的大腸癌主要症狀

匹茲堡大學醫學中心(UPMC)胃腸病學家舍恩(Robert E. Schoen)醫師指出，出血是首要症狀。舍恩指出：「民眾出現直腸出血，但他們會想『喔，這是痔瘡，沒什麼好擔心的』，這很可能會是個致命錯誤。因為因素不總是痔瘡，有可能是癌症等不好的情況，需要加以解決和評估。」

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)大腸直腸外科醫師阿莉爾．坎特斯(Arielle Kanters)也同意，出血不是民眾該在沒有諮詢醫師意見就忽視的症狀。她指出，「沒有明確找出直腸出血來源或沒有進行大腸鏡檢查，至少在我身為大腸直腸外科醫生來看，很可能是癌症，除非找到其他證據」。

其他遭忽視的早期大腸癌跡象

其他容易遭忽視的常見早期大腸癌跡象，就是排便習慣的改變；舍恩指出，很多原因會改變排便習慣，關鍵在於注意沒有明顯原因但持續存在的問題。

坎特斯表示：「其他常見症狀還有體重莫名減輕或莫名出現貧血，感覺非常疲倦和精力喪失；大便顏色也會發生變化；除了出現鮮紅色代表失血外，大便呈現深黑色也是出血的跡象。」

固定進行篩檢很重要

醫生強調，理想情況下，你會希望能在出現問題或達到癌症程度之前發現它們。根據美國防癌協會報告，過去幾十年來，大腸癌的診斷率持續下降，部分原因就是篩檢的增加。

舍恩指出：「保護自己免得死於大腸直腸癌的最好方法，就是定期接受檢查。」大腸直腸癌篩檢不僅可檢測和診斷癌症，還可以透過切除息肉來預防病變成癌症。

癌症 篩檢 檢測

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