青少年面臨精神健康危機 專家提5建議親子共同面對

美國青少年正面臨前所未有的心理健康危機，然而新的數據顯示，父母也在承受著痛苦。Getty Images

根據疾病管制與預防中心（CDC）日前發布的調查報告，美國青少年正面臨前所未有的心理健康 危機，然而新的數據顯示，父母也在承受著痛苦。

由哈佛大學 研究人員主持的一項最新大型調查發現，父母的焦慮和抑鬱比率與青少年子女大致相同。同時，許多青少年表示對父母之中至少一人的心理健康表示擔憂。

研究人員表示，父母可以採取一些具體措施來管理自己的心理健康，並幫助可能遇到類似問題的孩子。以下是他們提出的五個建議：

1. 傾聽青少年心聲可減輕整個家庭的壓力

哈佛大學調查，40%的青少年表示，希望父母能更多接觸他們、詢問他們的實際情況，並真正傾聽他們的心聲。

報告主要作者魏斯博德（Richard Weissbourd）說，如果父母不批判或試圖糾正，而是以開放和好奇的態度傾聽，青少年就有可能做得更好。這也能縮短親子間的距離，加強與青少年的關係。

2. 多學習、了解常見的心理健康問題

專家們表示，家長應該對焦慮和抑鬱的事實、原因，什麼被認為是正常以及什麼是需要專業治療的嚴重焦慮和抑鬱的信號有基本的認知。

魏斯博德建議家長還應該學習認知行為實踐、健康睡眠和健康飲食習慣等應對策略，以便在青少年心理出現掙扎時能夠妥善處理。

3. 為自己的心理健康投資

阿爾伯特·愛因斯坦醫學 院精神病學家柯瑞 尼斯（Panagiota Korenis）表示，家長需要解決自身的心理健康問題，並從社區（包括學校輔導員和宗教組織）尋求支持。

柯瑞尼斯說，如果自己狀況不好，就無法幫助任何人；儘管面臨挑戰和掙扎，也要盡力把自己的健康放在首位。他鼓勵家長尋求外援，樂於接受幫助，無論是來自家人還是社區組織。

4. 不避諱談論心理健康問題

專家表示，父母談論自己的心理健康問題很重要，這樣孩子就不會將負面情緒藏在心裡。

魏斯博德說，他認為父母需要向孩子保證，他們有心理健康照護計畫，會處理好自己的焦慮和抑鬱。

5. 幫助青少年培養人生目標

在哈佛大學的調查中，36%的受訪青少年表示幾乎沒有「人生目標或意義」，這種情緒與抑鬱和焦慮密切相關。

魏斯博德指出，我們生活在一個非常以自我為中心的時代，很多孩子需要從這種對自我的強烈關注中解脫；關注他人可以讓他們得到解脫，也可以成為人生目標和意義的重要來源。

魏斯博德說，他認為這一代青少年也許是歷史上心理意識最強、情感表達最豐富的一代；而從痛苦中也可以獲得真正的人生智慧與對策。