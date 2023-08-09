走上坡路、搬雜貨回家…每天運動4分鐘 罹癌機率降17%

走樓梯看似小事，但每天若能執行四分鐘，罹癌機率就比不動的人低。(Getty Images)

每天只要強力運動四分鐘，和這四分鐘都懶得做的人比起來，罹癌的機率減少17%。

發表在美國醫學 會腫瘤學期刊最新研究的結論所說的強力運動，不是要你舉重或百米賽跑那樣激烈運動，走一段上坡路、從超市把所購日用品提回家，稍大於「溫和」的運動就算。

這項研究以白人對象，研究人員分析2.2萬每天只短時間、稍用力運動的人的病歷，發現這樣做尤其能夠降低罹患乳癌、大腸癌、膀胱癌、子宮內膜癌等低風險癌症 的機率。

聖路易華盛頓大學癌症中心行為科學專家沙勒莫(Elizabeth Salerno)說，從減低罹癌風險的觀點看，短暫但用力的活動「顯然很重要」，從小事做起，例如停車停遠些或走樓梯，「運動永遠不嫌遲。」

洛杉磯加州大學 公衛學院副教授麥卡錫(William McCarthy)說，成天都有「用力活動」的人，離癌風險可能更低。「我不會假設說，討厭固定體能活動的成年人每天去爬樓梯幾趟，就是最佳的防癌策略。」

健康社團建議成年人每周溫和運動150分鐘或強力運動75分鐘，就有保健的效益。

許多成年人不經常運動，很難衡量他們日常活動與罹癌機率有多大的關連；過去的研究靠研究對象提供運動數據，也很難追究短時間一氣做完的強力運動有多少。

本研究團隊根據英國生物資料庫收列的資料，包括隨身裝置記錄下來的活動資料；2.2萬不運動的研究對象平均年齡62歲，其中6%查不到任何強度運動的紀錄。七年間，這2.2萬人中有2300人罹癌、住院或癌歿。

而每天激烈活動四分半鐘的人，罹患與運動關係較大的癌症的風險，降低了30%。運動量越大，風險越低。