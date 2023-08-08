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懶得出門跑步？這種在家就可做的運動降血壓更有效

編譯潘勛／即時報導
在家裡就可做的等長運動，如平板支撐，更能有效預防高血壓。(Pex@Elina Fairytale)
在家裡就可做的等長運動，如平板支撐，更能有效預防高血壓。(Pex@Elina Fairytale)

外出走路、跑步或騎自行車，長久以來被醫生推崇為降血壓最好方式，但最新醫學研究指出，其他在家裡就可做的等長運動(isometric exercises)，如平板支撐(planking)、靠牆半蹲(wall sit)等，比起有氧運動，就預防高血壓，效果要好上八成。

英國每日電訊報報導，等長運動指的是以中等難度維持某種姿勢，一次維持幾分鐘，這類運動包括平板支撐、靠牆半蹲、掛重伸直腿、握拳壓住彈簧等。

英國坎特伯里基督教會大學(Canterbury Christ Church University)學者們審核200多篇研究各種運動、運動對血壓的影響的論文。流行見解以及英國「國民保健署」(NHS)都認為有氧運動最能預防高血壓，學者們發現這類運動平均減少收縮壓／舒張壓4.49/2.53毫米汞柱(mmHg)。

但是等長運動降低心收縮壓達8.24毫米汞柱，比有氧運動強83%，在降低心舒張壓方面達4毫米汞柱，比有氧運動強58%。

數據指出，最強而有效的降血壓室內運動是靠牆半蹲。論文主撰人歐德利斯柯(Jamie O’Driscoll)表示，每周做三次4個兩分鐘靠牆半蹲（中間休息兩分鐘），逐漸增加難度，就降低血壓而言很有效。

歐德利斯柯表示，等長運動在家裡就可以做，例如靠牆半蹲或者做握力訓練(handgrip)。握力訓練可以用握力器，20美元左右即可買到，其設計讓你握兩分鐘，鍛煉難度10級當中只算3級。

握力訓練對血壓的益處，大約50年前發現，當時很多F-16戰機飛官因重力太大而暈厥，但他們如果在機艙用力握住操控桿，可暫時增強血壓。後續研究發現，飛官們長期下來收到降低血壓的益處。

歐德利斯柯表示，這次研究所得很有用，對覺得生活裡很難定期做動態訓練的人，則更是如此；等長運動在居家環境很容易就可以做。

高血壓 醫學

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