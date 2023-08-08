嬰兒監視器有過熱燃燒風險 飛利浦召回1.3萬台

可能因過熱導致燃燒，聯邦消費者產品安全委員會宣布召回飛利浦新安怡近1萬3000個數位嬰兒視訊監視器。(取自消費者產品安全委員會官網)

聯邦消費者產品安全委員會(CPSC)宣布召回飛利浦新安怡(Philips Avent)生產的近1萬3000個數位嬰兒視訊監視器(Digital Video Baby Monitors)，召回產品可能有過熱問題，有導致燃燒的風險。

CPSC的召回聲明指出，該嬰兒監視器的可充電鋰離子電池在充電期間有過熱問題，造成燃燒與財產損失的風險，聲明表示美國尚未有相關的事故或受傷通報。

根據CPSC消息，飛利浦已經收到來自歐洲的23起嬰兒監視器過熱報告，包括七份輕傷報告。

召回的監視器價格介於120元至200元的範圍內，於2016年3月至2020年1月在ToysRUs.com、Amazon .com、Walmart.com、Jet.com、usa.philips.com等線上零售通路販售，召回的型號為SCD630、SCD843，標示於每個家長監看機(Parent Unit)的底部，於2016年1月至2020年1月期間生產。

消費者可至飛利浦網站查詢，網站提供圖片指示如何辨識監視器是否屬於召回機種。

若消費者買到被召回的機種，飛利浦建議應該「停止使用，從插座拔除」；另外可上官網登記免費更換產品。