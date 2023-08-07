讓毛巾柔軟蓬鬆 洗滌專家有密招

毛巾。Image by Gentelle_Linen from Pixabay

沐浴後圍上蓬鬆柔軟的毛巾可說是生活中的小確幸，至於毛巾要如何保持柔軟舒適的狀態？家電製造巨擘惠而浦(Whirlpool)洗衣項目經理薇薇安·佛多爾(Vivien Fodor)向大家分享幾個秘訣。

1.少用織物柔軟劑（fabric softener)

佛多爾表示，柔軟劑雖然能使大部分的衣物變軟，但用於毛巾的超吸水棉則會造成反效果。

柔軟劑會在毛巾表面留下一層殘留劑，降低毛巾的吸水能力，柔軟度也跟著降低。佛多爾建議每洗幾次就將柔軟劑換成天然替代用品，去除多餘的殘留物，讓毛巾保持最佳狀態。

2.低溫 清洗並晾乾

許多人用高溫 洗滌毛巾，希望殺死所有細菌，這種作法其實沒有必要，反可能使毛巾變得僵硬且粗糙。

佛多爾指出，雖然許多洗滌的平均溫度設置為60度，但將洗衣機的溫度調為30度-40度，對於毛巾的柔軟度有顯著的影響，而且不會犧牲清潔度。

風乾毛巾使毛巾更均勻、更緩慢的乾燥，是保持毛巾柔軟蓬鬆的最佳方法。但不是每個地方都適合風乾，也能以烘衣機替代，記得設定最低的溫度。

3.避免烘乾過度及過量洗滌或烘乾

當毛巾已乾或還微濕時就趕快拿出烘衣機，將烘衣機設置為「熨燙烘乾」(Iron Dry)或類似選項，而不要使用「烘乾至可收入衣櫃」(Cupboard Dry)的選項。

若去除過多水分，不僅會使毛巾短期內變得乾燥僵硬，長期下來還會降低吸水性，使毛巾變得粗糙、單薄。相同的道理也適用於在室外晾乾的毛巾，定時檢查毛巾，微濕時就可移回室內。

一次在洗衣機或烘衣機放入過量毛巾會使毛巾無法均勻清潔或乾燥，這會導致殘留物聚集，或某部分的毛巾乾燥的速度比其他毛巾更快，這些情形都會使毛巾變粗糙，縮短使用壽命。

4.使用烘衣球(dryer ball)並注意存放

將烘衣球或乾淨的網球與毛巾一同放進烘衣機烘乾，可以拍鬆纖維、防止結塊，並減少乾燥時間。烘衣球讓毛巾烘得更均勻，更快速，還能吸收烘衣機的部分熱量，防止高溫損害毛巾。

毛巾未使用時應放置於陰涼、乾燥的地方，避免摺疊壓得太緊，可以鬆散地捲起毛巾，放置於衣櫥頂部。如此一來可以防止毛巾纖維被拉扯，導致毛巾變薄變粗糙。