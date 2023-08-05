腦癌治療佳音 新藥延緩腫瘤生長

最新發表的研究顯示，近幾十年來發展甚微的腦癌治療領域終於傳出好消息，一款實驗性藥物顯著延緩了一種惡性腦腫瘤 的生長，癌症 擴散與死亡率也有顯著改善。

刊載於新英格蘭 醫學期刊(New England Journal of Medicine)的研究報告指出，在手術後服用施維雅製藥(Servier Pharmaceuticals)藥物vorasidenib的二級低度腦膠質細胞瘤(Glioma)患者，其癌症生長速度比未服用藥物患者慢了兩倍多。

根據施維雅製藥，研究共有331名患者參與，服用該藥物的患者，平均無擴散時間超過兩年，且癌症進展或死亡的風險降低了61%。

研究顯示，透過延緩腫瘤的生長，該藥物還可讓通常相對年輕患者等久一點再開始化學和放射性治療，這樣可能有助於延緩，腦癌放療可能導致的認知能力下降、記憶力減退和其他副作用。

這藥物實驗結果驚人到，讓研究人員在3月分決定向在研究中服用安慰劑組的患者提供治療，其中一人是來自印第安納州的查德．維特沃(Chad Wittwer)。37歲、有兩個孩子的維特沃在2021年加入實驗，希望能藉此避免放療，他每天服藥超過六周，如今腫瘤都還未進一步惡化。

「我的人生獲得了第二次機會，」維特沃表示。