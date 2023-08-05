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無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

編譯尤寶琪／綜合報導
蔬菜、水果、全穀物和植物蛋白等營養豐富的食物有益於腎臟健康。(Getty Images)
蔬菜、水果、全穀物和植物蛋白等營養豐富的食物有益於腎臟健康。(Getty Images)

多數人直到腎臟出了問題才會開始意識到自己的腎臟，但若沒有健康的腎臟(kidney)，生命都會不保；根據一個人的生活方式，可能在不知不覺中傷害到了腎臟。

腎臟病專家卡利亞尼‧佩魯馬爾(Kalyani Perumal)指出，除了早年養成的壞習慣會影響腎臟健康外，不健康飲食也是許多人沒有意識到，卻會傷害腎臟的常見壞習慣。

不健康飲食是指食用缺乏營養的食物，像是脂肪、超級加工肉類、加工烘焙食品和高糖食品，而非食用蔬菜、水果、全穀物和植物蛋白等營養豐富的食物。

佩魯馬爾表示，「從兒童和青少年起，生活繁忙讓我們習慣食用快餐。這會導致成年後肥胖、高血壓、糖尿病和高膽固醇等問題，而這些都會造成腎臟疾病的發生。」

科學研究顯示，動物性蛋白質多，蔬菜和水果少的飲食習慣，會增加罹患慢性腎病的風險。根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，15%美國成年人患有慢性腎病，意味著腎臟無法正常過濾血液，導致過多的液體和血液滯留在體內，並可能會導致其他健康問題，包括心臟病和中風。

佩魯馬爾解釋，腎臟健康棘手之處在於，嚴重受損之前難以發現問題。她說：「腎臟疾病是無聲的殺手，因此許多人都是到疾病晚期，才出現腎臟疾病的跡象。」因此，十個慢性腎臟病患中，有九人都不知道自己有這種病。

佩魯馬爾指出，「腎臟疾病的最早跡象只能透過血液和尿液檢查來檢測。」如果你患有高血壓，那就最好定期檢查腎臟，因為高血壓就是導致腎臟疾病的主要原因，也因為隨著腎功能惡化，血壓會跟著上升。

到了這個階段，患者會抱怨過度疲勞、味覺改變、腿部、面部和腹部腫脹、皮膚發癢、睡眠質量不佳、肌肉痙攣、食欲不振和精神遲緩等症狀。

生活方式會影響腎臟健康，絕大多數病患是在晚期才發現腎臟出了問題。(Getty I...
生活方式會影響腎臟健康，絕大多數病患是在晚期才發現腎臟出了問題。(Getty Images)

高血壓 蔬菜 聯邦疾病防治中心

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