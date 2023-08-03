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八成皮膚老化是陽光造成 最佳抗老護膚品是這個

編譯俞仲慈／即時報導
Image by Beate from Pixabay
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根據皮膚科醫生、也是「護膚騙局」(The Skincare Hoax)一書作者佛雷(Fayne Frey)表示，因年齡增長而產生的皮膚細紋，多達八成是來自太陽紫外線曝曬，因此若想避免皺紋出現，就要靠塗抹防曬霜，不但可以預防曬傷和皮膚癌，也是減緩衰老的最佳護膚聖品。

「美國皮膚病學學會」(American Academy of Dermatology)前主席，也是「亨利福特診所」(Henry Ford Health)皮膚科醫師亨利·林(Henry Lim)建議大家儘早開始並持續使用防曬霜，他強調：「當纖維母細胞仍處於年輕或健康階段，有能力產生更多的膠原蛋白。」因此要把握時機，確保膠原蛋白生成不會因為受到陽光曝曬而耗損，同時細胞也會持續補充蛋白質

防曬霜係透過阻隔紫外線（UV）穿透，防止肌膚受到傷害，其主要成分分為礦物和化學成分兩種；礦物成分即氧化鋅和二氧化鈦(titanium dioxide)，塗抹在肌膚形成物理保護膜，可以反射紫外線，達到防曬效果；至於阿伏苯宗(avobenzone)、二苯甲酮(oxybenzone)和甲基水楊醇(homosalate)等化學成分可以吸收紫外線，也是常見的化學防曬產品。

但無論是礦物或化學成分防曬霜，隨著塗抹時間延長、效果遞減，加上流汗等外在因素，醫師建議最好每隔兩小時塗抹一次，尤其是戲水游泳或在戶外活動，更應該頻繁塗抹。

一般而言，與阻隔比較長的UVA射線比起來，防曬霜更能阻隔較短的UVB射線，建議消費者購買防曬係數(Sun Protection Factor，SPF)較高的防曬霜，以隔離UVB射線的傷害。

至於美國市售防曬霜，只要含有阿伏苯宗、二苯甲酮、氧化鋅以及二氧化鈦的產品都可以阻擋UVA，而且建議選擇有「寬頻防護」(broad spectrum)標誌的防曬產品，確保肌膚不會被長波長的紫外線穿透。

同時澳洲昆士蘭大學(University of Queensland)皮膚科醫師暨臨床研究員舒克曼(Lena Von Schuckmann)建議購買SPF50甚至更高的產品，防曬效果較佳，至於化學配方或礦物配方一點也不重要，重要的是每天持續塗抹，讓防曬霜滲透肌膚，達到最佳護膚效果。

澳洲 蛋白質

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