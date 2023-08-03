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家居品牌BBB「起死回生」 推新網站、App 床浴用品折扣多

編譯周芳苑／綜合報導
電子商務業者overstock.com買下BBB品牌後，1日將兩者結合，讓BBB在網購上重生。(截自BBB官網)
電子商務業者overstock.com買下BBB品牌後，1日將兩者結合，讓BBB在網購上重生。(截自BBB官網)

電子商務巨頭Overstock.com 6月宣布收購家居零售業者床上用品公司(Bed Bath & Beyond，BBB)時，斷然放棄BBB品牌並改變其網站和應用程式，時隔一個月，BBB網站及應用程式重新登場。

Overstock網站1日以BedBathandBeyond.com名稱登場，將Overstock線上營運模式、商品類別與BBB購物者所喜愛的品牌產品整合。

Overstock執行長強生(Jonathan Johnson)表示，Overstock所有品類將轉型，並納入新產品。

重新登場的網站大張旗鼓張貼「歡迎來到更大、更好」(Welcome to a bigger, better beyond)歡迎訊息，並提供床上用品、浴室和家具15%至20%額外折扣。

強生說，宣布收購計畫以來，網站已增加60多萬項新產品，其中有很多是消費者長期在老BBB購買、期望持續購買的品牌產品，也將包括更多床單、廚具和小家電選項。

BBB行之有年的「Big Blue」20%單品折扣將走入歷史，但強生說，轉型BBB將在美國推出全新行動應用程式，消費者可通過程式享用優惠，例如下載應用程式並透過程式購物將享有25%折扣，舊有的Overstock.com忠誠計畫會員將獲20%折扣，其會員資格將轉移到重新命名的忠誠計畫。

BBB原忠誠計畫會員未用點數可恢復，最多50元。

至於實體店面，至少在可預見未來不會恢復；強生說：「永遠不要說不可能。」BBB先前關閉360家店。

另一標誌性零售商Babies R Us也歷經倒閉後復活；2018年與母公司Toys R Us一起倒閉，上個月在新澤西州大型購物中心American Dream Mall開設全美旗艦店。

居家用品店Bed Bath & Beyond已關閉360家店面，尋求破產保護。(...
居家用品店Bed Bath & Beyond已關閉360家店面，尋求破產保護。(Getty Images)

新澤西州 零售業 零售商

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