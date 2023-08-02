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天天洗頭是好是壞？皮膚科專家：這些人應避免

編譯徐薏茹／綜合報導
天天洗頭究竟是好是壞？依髮質、出油程度、染燙程度、個人生活習慣及年齡等因素而有不同。(Getty Images)
天天洗頭究竟是好是壞？依髮質、出油程度、染燙程度、個人生活習慣及年齡等因素而有不同。(Getty Images)

天天洗頭究竟是好是壞？西北大學費恩伯格醫學院皮膚科副主任亞蘭(Murad Alam)表示依多種因素而定，包括髮質、出油程度、染燙程度、個人生活習慣及年齡。

洗髮精能清潔頭皮與頭髮，去除灰塵、花粉，洗掉皮脂、頭皮屑、汗水和美髮產品。

皮脂是由頭髮附近毛囊的皮脂腺分泌的油性物質，能防止頭皮過度乾燥，保護皮膚不被感染，但若皮脂堆積過多，就會產生問題。

天天洗頭好嗎？

亞蘭博士表示，對於頭皮較油的人來說，天天用洗髮精洗頭可能是正確的選擇，因為頭皮會有皮脂堆積，使頭髮變塌、變油，而且可能有異味。

頭髮纖細的人頭皮變油的速度可能較快，因為能吸收油脂的頭髮較少，可能需要天天洗頭。

此外，若經常使用髮膠、髮型噴霧等美髮產品，可能也需要每天洗頭，因為美髮產品可能在頭皮堆積，導致發炎，甚至阻塞頭髮毛囊，阻礙頭髮生長。

哪些人應該避免天天洗頭？

紐約市西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)皮膚科臨床助理教授英格爾頓(Rosemarie Ingleton)博士指出，並非所有的髮質都能忍受每天洗頭的負擔，包括鬈髮、極捲髮(coily hair)，天天洗頭甚至每隔幾日洗頭可能使這類髮質變乾燥、脆弱易斷，美國皮膚科學會(AAD)建議非裔族群每周或隔周洗一次頭髮。

阿德瑞斯皮膚科(Idriss Dermatology)創辦人阿德瑞斯(Shereene Idriss)博士對於洗髮建議有更嚴苛的標準，為了頭皮健康著想，他不建議每天洗頭，可能會導致刺激、發炎與其他頭皮問題。

染髮、鬆弛劑等化學物質可能使毛幹(hair shaft)更容易受損，亞蘭建議經過染燙的頭髮一周清潔二到三次。

Statins類藥物、抗組織胺藥(antihistamines)、利尿劑(diuretic)也可能使皮膚與頭皮更乾燥；亞蘭表示，若服用這些藥物，建議使用含保濕效果的溫和洗髮精，預防乾燥與刺激。

他還建議以溫水代替熱水洗頭，因為熱水會從頭皮移除過多油脂。

年齡也與皮脂分泌程度相關，兒童階段早期的皮脂分泌通常較緩慢，青春期分泌旺盛，成人時期趨於平穩，70歲後逐漸趨緩。年齡愈大頭皮可能更乾燥，也許不需要天天洗頭。

若經常使用髮膠、髮型噴霧等美髮產品，可能就需要每天洗頭。(Getty Image...
若經常使用髮膠、髮型噴霧等美髮產品，可能就需要每天洗頭。(Getty Images)

醫學 紐約市 非裔

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