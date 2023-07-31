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胰臟癌致命率高 這些是易被忽視的早期症狀

記者張聲肇/即時報導
Image by Arpit from Pixabay
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胰臟癌僅占癌症確診案例的1.8%，但致命率高，根據約翰霍普金斯大學醫學院統計，僅5-10%確診病患，可存活5年以上，主要因為診斷出來已屬晚期， 因此，明白哪些易被忽視的早期症狀益顯重要。

腸胃外科手術醫師簡卡爾（Samrat V. Jankar）說，診斷出胰臟癌通常為時已晚，主因是早期症狀確實難以察覺。即或有感覺，也常受到忽視，或誤認為是其他病症。

他說，最常受到忽視的早期症狀就是排便習慣改變，和上腹部和背部疼痛。有這兩大問題，趕快去看醫生。

簡卡爾說，不論便祕或腹瀉，或腸胃出現任何不正常的現象，都輕忽不得。

為何腹部或下背部疼痛，可能是胰臟癌？因為腫瘤擴大會壓迫脊椎骨，躺下來感覺特別痛，身體前傾才感覺舒服些。

腹部或背部疼痛就是不正常，也是該看醫生的跡象。雖然不見得就是胰臟癌，最好還是做個檢查，比較放心。

胰臟癌的其他早期症狀還有體重突然減輕、疲倦、黃疸（皮膚發黃）。此外，簡卡爾說，「有些人也許會餐後難消化，或消化能力改變。」較不常見的早期症狀則有血液凝塊、情緒低落、臉部或身體發腫。

簡卡爾建議，有上述任何懷疑的時候，盡快去看醫生，請醫生安排電腦斷層掃描檢查。也可抽血檢查，由血液某些酵素（enzyme）含量異常，也可判斷是否罹患胰臟癌。若上述步驟仍無法斷定，可能需進一步切片檢查。

如果診斷是胰臟癌，根據癌症的早晚期、嚴重程度和其他因素，可採手術、化療、放射線療法等。

簡卡爾強調，胰臟癌不一定會死人，「很多人被診斷出有胰臟癌後，還是可以活很久。醫學技術和治療方法進步快速，許多患者過了10年還活得好好的。」

醫學 癌症 便祕

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