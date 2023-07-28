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保持大腦健康 神經科學家做這五件事

編譯徐薏茹／即時報導
健康平衡的飲食。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay
健康平衡的飲食。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

保持大腦健康對於延緩阿茲海默症等神經退化性疾病相當重要，新聞網站Insider訪問猶他大學神經生物學助理教授夏波德(Jason Shepherd)、西北大學神經科學助理教授塔莉亞·勒納(Talia Lerner)，請他們傳授保持大腦健康的秘訣。

1.睡眠充足

夏波德表示，良好的睡眠習慣以及每晚6到8小時的睡眠對大腦健康有益，他的每晚睡眠目標定為6至7小時。

睡眠能幫助大腦處理新資訊、形成記憶、加強新概念與想法、並清除有毒的蛋白質堆積，例如阿茲海默患者大腦常見的類澱粉蛋白斑塊(Amyloid plaques)。

睡眠還有助於增強大腦的可塑性，使大腦能適應新的情況與經驗，研究表明，當大腦適應新挑戰的可塑性愈強，改善和維護認知功能的可能性就愈高。

2.運動保持心臟強壯

為了保持大腦健康，夏波德每天都會運動，經常運動會增加到大腦的血流，強壯的心臟有助於運送足夠的血液到大腦，以保持大腦的最佳運作狀態。

研究表明，經常運動的人罹患阿茲海默症的機率較低，運動可能還能延緩老化的認知功能退化。聯邦疾病防治中心(CDC)的官方指南建議一周150分鐘的中等強度運動，但無論如何，有動總比都沒動好。

3.和朋友聚會

孤獨對心理健康及大腦健康有害，因此與他人保持聯繫相當重要。

勒納說：「一般而言，社交網強大的人往往更長壽，與他人相處對個人的情緒生活有益，也對大腦健康有益。」

研究表明堅實的社交連結還能降低憂鬱症和焦慮的風險，並助你面對困難時有更好的處理能力。

4.嘗試新事物

夏波德指出，接觸新的人事物和挑戰可以保持大腦敏銳，提升大腦可塑性並強化大腦。

做法很簡單，可以嘗試拼湊以前未完成過的拼圖，或是將自己置入新的社會環境，讓大腦學習適應不同的人群。

5.健康平衡的飲食

許多研究已經表明，包裝食品或薯條等高度加工的食物對整體健康有負面影響，並增加糖尿病、高血脂、高血壓等健康疾病風險。

勒納說：「假如有高血壓，罹患中風或血管型失智症(vascular dementia)等腦部疾病的風險也可能增加，因此高度加工食品對健康有害的原因有很多。」

為了維護大腦與身體健康，應少吃加工食品並多吃水果、蔬菜、瘦肉和全穀類食物。

高血壓 阿茲海默症 聯邦疾病防治中心

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