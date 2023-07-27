自來水恐含永久化學物 安裝這個設備可去除

家中自來水最好使用淨水器過濾，減少PFAS污染源。(Photo by Andres Siimon on Unsplash)

根據美國地質調查所(U.S. Geological Survey)最新研究顯示，國內近一半自來水受到「含氟表面活性劑」PFAS污染，由於PFAS被視為一種「永久性化學品」，飲用水是家中攝取PFAS最大的風險，因此專家建議家中自來水最好使用淨水器過濾，減少PFAS污染源、以維護家人健康。

密西根大學土木暨環境工程副教授斯蘇卡(Aleksandra Szczuka)建議民眾聯繫當地自來水公司，釐清自家飲用水源是否有針對PFAS污染的相關檢驗程序，同時應購買淨水器來過濾自來水。

總部位於華府 的非營利機構「環境工作組織」(Environmental Working Group，EWG)資深科學家斯托伊伯 (Tasha Stoiber)表示，想要減少飲用水被PFAS污染的最有效方法，就是在住家流理台水槽下方，安裝一套反滲透淨水器（reverse osmosis system），這種淨水設備在Home Depot等日用品賣場都可以買得到，不過安裝比較複雜。

同時EWG針對市售10款不同品牌的淨水器，進行過濾測試，其中四款淨水器包括Clearly Filtered、Epic Water Filter、ZeroWater和 Travel Berkey對於去除PFAS汙染，可以達到百分之百或逼近百分之百的功效；至於知名品牌Brita濾水壺可去除PFAS汙染物66%；PUR濾水壺可去除79%。

同時專家提醒民眾，使用私人水井，最好先對水質進行PFAS等污染物檢測 ，向當地水資源部門投遞水源樣本，或者委託獨立實驗室進行水質試驗。

另一方面聯邦疾病防治中心 (CDC)也提醒民眾，若使用受到PFAS污染的水源洗澡或清洗餐具，也很容易吸收PFAS，不可不慎。

PFAS因為具備表面活性劑，防水疏油等特質，被廣泛用於製造消防泡沫、防水衣料、食品包裝(例如一次性杯盤、披薩紙盒、速食包裝等)、農藥、相片、染劑、化妝品/保養品、鍋具塗層等，其化學「家族」非常龐大，超過4700種，在日常生活無所不在，而且被人體吸收後，容易導致肝臟受損、腎臟癌或造成胎兒先天性缺陷等後遺症。