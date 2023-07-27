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安裝打折又抵稅 「地源熱泵」成減碳空調新趨勢

編譯俞仲慈／綜合報導
隨著節能減碳意識抬頭，地源熱泵系統已形成一股家用能源新趨勢，紐約州白原鎮一戶人家夏季來臨前就裝設這套系統。(美聯社)
隨著節能減碳意識抬頭，地源熱泵系統已形成一股家用能源新趨勢，紐約州白原鎮一戶人家夏季來臨前就裝設這套系統。(美聯社)

由於化石燃料價格上揚，加上諸多獎勵措施，地源熱泵系統如今在歐洲空調市場占比已達20%，但美國市場占比僅1%，不過近來隨著節能減碳意識抬頭，地源熱泵系統已形成一股新趨勢。

紐約州夏天潮濕，麥奧利(Joe Maioli)夫婦在2021年決定安裝「地源熱泵」(Geothermal heat pumps)空調系統，一年四季維持宜人的溫度和濕度；他表示：「我太太很高興，因為夏天可以將溫度維持在我們喜歡的溫度。」

地源熱泵系統以岩土、地下水或地表水作為低溫熱源，並由水源熱泵機組、地熱能交換系統、建物系統組成空調系統；可利用地下水、河水、海水、都市用水、工業用水等各種水資源，以及土壤作為地源熱泵的冷、熱源，在夏天透過循環將熱能排入地下；在冬天，又能以驚人效率從地底吸收熱能並將其轉換至室內，達到冬暖夏涼的效果。

「美國節能經濟委員會」(American Council for an Energy Efficient Economy)資深經理韋特(Michael Waite)說：「在提供暖氣的冬天，地源熱泵用電量平均比空氣源熱泵(air-source heat pumps)減少三成左右。」麥奧利也表示：「一個月的室內冷氣可能只要10元電費，是省電最佳方法。」

馬里蘭州地球河地熱(Earth River Geothermal)公司總裁舒爾茲(Mark Schultz)坦言：「目前對地源熱泵需求大幅增加，我的客戶車庫停放著電動汽車，屋頂安裝太陽能板。」

聯邦政府在去年通過「降低通膨法」，提供30%稅收抵免優惠，安裝價值3萬元的地源熱泵系統，只需付2萬1000元，等於打七折優惠；此外，南卡羅來納州還提供州民25%貸款，換言之，安裝地源熱泵系統最多可享受55%優惠價格。

紐約州長島居民羅伯茲(Corey Roberts)去年7月在住家安裝地源熱泵系統後，滿意的不得了：「我家有史以來最涼爽、暖氣最穩定，我們非常高興。」

工程公司人員在紐約州白原鎮這戶人家院子裡鑽洞，以便裝設「地源熱泵」空調系統。(美...
工程公司人員在紐約州白原鎮這戶人家院子裡鑽洞，以便裝設「地源熱泵」空調系統。(美聯社)

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