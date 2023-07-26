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疫情期間酒精消費量激增 因酒而死亡人數增45%

編譯廖振堯／綜合報導
2021年超過5萬4000名美國人死亡歸因於酒精，較新冠疫情前增加近1萬7000人。(Getty Images)
2021年超過5萬4000名美國人死亡歸因於酒精，較新冠疫情前增加近1萬7000人。(Getty Images)

全國酒精消費量多年來一直增加，在新冠疫情期間甚至加速，因素包括社會絕望情緒、壓力和孤立、酒精稅使得飲酒相對便宜等，而隨之而來的是酒精導致的死亡人數猛增，增幅超過45%。

華盛頓郵報報導，聯邦疾病防治中心(CDC)數據指出2021年超過5萬4000名美國人死亡歸因於酒精，比2018年增加近1萬7000人。

而根據國家衛生院(NIH)下設的國家酒精濫用及酗酒研究所(NIAAA)數據，2018年至2021年酒精表觀消費量增加了6.6%，21歲以上的美國人達到每人每年平均約2.8加侖，即每年約597杯酒，是1988年以來最高。NIAAA的年度報告是根據各州酒精銷售量推斷，而非進行傳統民眾調查得到的數據。

蒙大拿、南達科他、德拉瓦、密西西比州從2018年至2021年因酒精死亡的人數幾乎都翻倍；全國之冠則是新墨西哥州，每10萬居民中有逾51人因酒精而死。以全國來看，酒精性肝硬化(主要死因)人數增加42%。

而疫情期間激增的銷量主要是烈酒，成長近17%，同期紅酒和啤酒的銷量均增長不到1%。美國蒸餾酒協會報告稱，2022年烈酒銷售市場份額為42.9%，首次超過啤酒的41.9%。

除了人們借酒澆愁，易於負擔也是消費增加的原因。國會上次提高聯邦酒精稅是在1991年，最近為甚至幫了一把，2017年調低某些酒商的聯邦稅收。

疫情 新墨西哥州 聯邦疾病防治中心

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