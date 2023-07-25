想要止痛 何時該冰敷？何時該熱敷？

冰敷有助於麻痹疼痛和減少腫脹，這也是冰敷成為緊急傷害事件時首選的原因。Getty Images

冰敷和熱敷都是人們常用來緩解疼痛的方法，但在選擇該用哪種方法時卻經常感到困惑。以下是全美最大非營利組織樂齡會（AARP）網站上提供的專家建議：

何時該冰敷？

1.在剛受傷時。全國老年運動會協會（National Senior Games Association）健康保健經理沃克（Andrew M. Walker）說，冰敷有助於麻痹疼痛和減少腫脹，這也是冰敷成為緊急傷害事件時首選的原因。

史丹福大學 運動醫學 博士佛雷德瑞克森（Michael Fredericson）指出，如果扭傷腳踝，出現急性腫脹，冰敷可有助控制疼痛，並有效減輕發炎和腫脹。

2.冰敷不能代替就醫。根據國家關節 炎、肌肉 骨骼和皮膚病研究所（National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases）的說法，輕微的運動傷害通常可在家透過R.I.C.E.四個步驟進行治療，R.I.C.E.指休息（rest）、冰敷（ice）、壓緊（compression）和抬高（elevation）。佛雷德瑞克森說，受傷時不要立刻移動，記得抬高（受傷部位）、壓緊和冰敷。

3.關節疼痛時。馬里蘭州關節炎、風濕病協會的風濕病學家葛麗絲·安（Grace Ahn）說，冰敷對緩解因關節炎等慢性疾病所引發的疼痛也有緩解功用。

研究發現，膝蓋部分有骨關節炎（老年人中常見的磨損型關節炎）的人在每周五天、持續兩周冰敷20分鐘後，腿部肌肉得到改善，膝關節的活動範圍也變大了。

葛麗絲·安說，家中沒有冰袋也沒問題，她經常告訴病人，可以用冷凍豌豆或任何蔬菜包來代替。她說，還可以把毛巾弄濕、裝進塑膠夾鏈袋，放入冰箱，需要時便可使用；冰敷的時間，以每日數次、每次10至15分鐘為宜。

何時該熱敷？

1.受傷時間較長。如果傷勢已持續數日、數周或更長的時間，便可使用熱敷，如加熱墊或熱敷貼布，這兩種在藥妝店都能買到。

克利夫蘭診所提醒，緊急受傷時不要立即使用熱敷，會加重傷口周圍發炎，影響癒合時間。沃克表示，若肌肉損傷是老毛病，熱的溫度可讓筋骨靈活、減輕疼痛和活絡血脈。佛雷德瑞克森說，例如關節感覺僵硬時，使用熱敷有助於讓它放鬆。

佛羅里達大學助理教授阿拉帕圖（Meryl Alappattu）說，她經常用熱敷幫助慢性疼痛患者在療程開始前稍微放鬆肌肉；療程結束時，如果他們感到酸痛、疲憊或疼痛，便會考慮用冰袋來緩解。

2.要知道的是，熱敷會讓皮膚炎與多發性硬化症惡化，因此患有這類疾病者要特別注意。患有糖尿病 周邊神經病變的人也要小心，這種病會降低感受疼痛或溫度變化的能力；為避免燙傷，如果因過熱感到不舒服時，應將熱源移開或關閉。

佛雷德瑞克森表示，使用任何療法時都要謹慎，使用時間不宜過長，也不要直接碰觸靠近神經的部位，例如膝蓋外側或手肘周圍。