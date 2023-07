想要止痛 何時該冰敷？何時該熱敷？

冰敷有助於麻痹疼痛和減少腫脹,這也是冰敷成為緊急傷害事件時首選的原因。Getty Images

冰敷和熱敷都是人們常用來緩解疼痛的方法,但在選擇該用哪種方法時卻經常感到困惑。以下是全美最大非營利組織樂齡會(AARP)網站上提供的專家建議:

何時該冰敷?

1.在剛受傷時。全國老年運動會協會(National Senior Games Association)健康保健經理沃克(Andrew M. Walker)說,冰敷有助於麻痹疼痛和減少腫脹,這也是冰敷成為緊急傷害事件時首選的原因。

史丹福大學 運動醫學 博士佛雷德瑞克森(Michael Fredericson)指出,如果扭傷腳踝,出現急性腫脹,冰敷可有助控制疼痛,並有效減輕發炎和腫脹。

2.冰敷不能代替就醫。根據國家關節 炎、肌肉 骨骼和皮膚病研究所(National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases)的說法,輕微的運動傷害通常可在家透過R.I.C.E.四個步驟進行治療,R.I.C.E.指休息(rest)、冰敷(ice)、壓緊(compression)和抬高(elevation)。佛雷德瑞克森說,受傷時不要立刻移動,記得抬高(受傷部位)、壓緊和冰敷。

3.關節疼痛時。馬里蘭州關節炎、風濕病協會的風濕病學家葛麗絲·安(Grace Ahn)說,冰敷對緩解因關節炎等慢性疾病所引發的疼痛也有緩解功用。

研究發現,膝蓋部分有骨關節炎(老年人中常見的磨損型關節炎)的人在每周五天、持續兩周冰敷20分鐘後,腿部肌肉得到改善,膝關節的活動範圍也變大了。

葛麗絲·安說,家中沒有冰袋也沒問題,她經常告訴病人,可以用冷凍豌豆或任何蔬菜包來代替。她說,還可以把毛巾弄濕、裝進塑膠夾鏈袋,放入冰箱,需要時便可使用;冰敷的時間,以每日數次、每次10至15分鐘為宜。

何時該熱敷?

1.受傷時間較長。如果傷勢已持續數日、數周或更長的時間,便可使用熱敷,如加熱墊或熱敷貼布,這兩種在藥妝店都能買到。

克利夫蘭診所提醒,緊急受傷時不要立即使用熱敷,會加重傷口周圍發炎,影響癒合時間。沃克表示,若肌肉損傷是老毛病,熱的溫度可讓筋骨靈活、減輕疼痛和活絡血脈。佛雷德瑞克森說,例如關節感覺僵硬時,使用熱敷有助於讓它放鬆。

佛羅里達大學助理教授阿拉帕圖(Meryl Alappattu)說,她經常用熱敷幫助慢性疼痛患者在療程開始前稍微放鬆肌肉;療程結束時,如果他們感到酸痛、疲憊或疼痛,便會考慮用冰袋來緩解。

2.要知道的是,熱敷會讓皮膚炎與多發性硬化症惡化,因此患有這類疾病者要特別注意。患有糖尿病 周邊神經病變的人也要小心,這種病會降低感受疼痛或溫度變化的能力;為避免燙傷,如果因過熱感到不舒服時,應將熱源移開或關閉。

佛雷德瑞克森表示,使用任何療法時都要謹慎,使用時間不宜過長,也不要直接碰觸靠近神經的部位,例如膝蓋外側或手肘周圍。