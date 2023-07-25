我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

想要止痛 何時該冰敷？何時該熱敷？

編譯周靜芝 / 綜合報導
冰敷有助於麻痹疼痛和減少腫脹，這也是冰敷成為緊急傷害事件時首選的原因。Getty Images
冰敷有助於麻痹疼痛和減少腫脹，這也是冰敷成為緊急傷害事件時首選的原因。Getty Images

冰敷和熱敷都是人們常用來緩解疼痛的方法，但在選擇該用哪種方法時卻經常感到困惑。以下是全美最大非營利組織樂齡會（AARP）網站上提供的專家建議：

何時該冰敷？

1.在剛受傷時。全國老年運動會協會（National Senior Games Association）健康保健經理沃克（Andrew M. Walker）說，冰敷有助於麻痹疼痛和減少腫脹，這也是冰敷成為緊急傷害事件時首選的原因。

史丹福大學運動醫學博士佛雷德瑞克森（Michael Fredericson）指出，如果扭傷腳踝，出現急性腫脹，冰敷可有助控制疼痛，並有效減輕發炎和腫脹。

2.冰敷不能代替就醫。根據國家關節炎、肌肉骨骼和皮膚病研究所（National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases）的說法，輕微的運動傷害通常可在家透過R.I.C.E.四個步驟進行治療，R.I.C.E.指休息（rest）、冰敷（ice）、壓緊（compression）和抬高（elevation）。佛雷德瑞克森說，受傷時不要立刻移動，記得抬高（受傷部位）、壓緊和冰敷。

3.關節疼痛時。馬里蘭州關節炎、風濕病協會的風濕病學家葛麗絲·安（Grace Ahn）說，冰敷對緩解因關節炎等慢性疾病所引發的疼痛也有緩解功用。

研究發現，膝蓋部分有骨關節炎（老年人中常見的磨損型關節炎）的人在每周五天、持續兩周冰敷20分鐘後，腿部肌肉得到改善，膝關節的活動範圍也變大了。

葛麗絲·安說，家中沒有冰袋也沒問題，她經常告訴病人，可以用冷凍豌豆或任何蔬菜包來代替。她說，還可以把毛巾弄濕、裝進塑膠夾鏈袋，放入冰箱，需要時便可使用；冰敷的時間，以每日數次、每次10至15分鐘為宜。

何時該熱敷？

1.受傷時間較長。如果傷勢已持續數日、數周或更長的時間，便可使用熱敷，如加熱墊或熱敷貼布，這兩種在藥妝店都能買到。

克利夫蘭診所提醒，緊急受傷時不要立即使用熱敷，會加重傷口周圍發炎，影響癒合時間。沃克表示，若肌肉損傷是老毛病，熱的溫度可讓筋骨靈活、減輕疼痛和活絡血脈。佛雷德瑞克森說，例如關節感覺僵硬時，使用熱敷有助於讓它放鬆。

佛羅里達大學助理教授阿拉帕圖（Meryl Alappattu）說，她經常用熱敷幫助慢性疼痛患者在療程開始前稍微放鬆肌肉；療程結束時，如果他們感到酸痛、疲憊或疼痛，便會考慮用冰袋來緩解。

2.要知道的是，熱敷會讓皮膚炎與多發性硬化症惡化，因此患有這類疾病者要特別注意。患有糖尿病周邊神經病變的人也要小心，這種病會降低感受疼痛或溫度變化的能力；為避免燙傷，如果因過熱感到不舒服時，應將熱源移開或關閉。

佛雷德瑞克森表示，使用任何療法時都要謹慎，使用時間不宜過長，也不要直接碰觸靠近神經的部位，例如膝蓋外側或手肘周圍。

關節 肌肉 史丹福大學 醫學 糖尿病

上一則

80歲拜登總統、89歲珍古德…存在感？長者不退休的祕密

下一則

社會接受度高 離婚不再獨自神傷 而是開趴慶祝

熱門新聞

示意圖。Image by HomeMaker from Pixabay

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

2023-07-24 12:18
頭髮脱落、分叉和乾燥等問題困擾著不同髮質的人。Getty Images

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

2023-07-18 09:38
好市多賣場也開始打擊「共用會員卡」的行為。(路透)

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

2023-07-21 10:33
旅館是禮儀專家認為消費者最該給小費、卻常常忘記給的地方。Getty Images

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

2023-07-20 09:52
小蘇打。Image by Azzaryiatul Amar from Pixabay

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

2023-07-17 12:16
小蘇打可說是居家清潔「聖品」，不但用途廣泛，且價格低廉、隨處可得。Getty Images

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

2023-07-24 10:22

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年