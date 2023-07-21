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不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

記者張聲肇/即時報導
小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay
小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay

浴室排水管堵塞，沖澡時腳下的水遲遲不退，很是惱人。今日美國報「解決問題」系列作者朱尼爾（ Kristopher Juniel ）在抖音TikTok ）平台分享不用化學物 ，光憑兩種家用品，就輕易疏通阻塞排水管的方法，甚獲好評。

朱尼爾說，「我忍受緩慢排水實在太久了。我們來看看怎樣可以解決這個問題。」

他調用兩件法寶：小蘇打（baking soda）和醋。先把幾湯匙（最多1/4杯）蘇打粉倒在堵塞的排水口。可以的話，把塞子拉起、拿開。然後倒上同量的醋。倒完趕快用橡膠塞子把排水管蓋住，讓蘇打粉和醋的混合體發揮妙用20分鐘，再用溫水沖乾淨。

此時，堵塞物（頭髮為主）應已大致沖走，若水流仍不如你預想的那麼快，重複上述程序一、兩遍，這一招家裡每個排水口都管用，包括浴盆和臉盆的排水口。朱尼爾的實驗結果是「好多了。」

用這兩樣無毒家用品改善排水，不但省錢，還可保護你的健康，也對環境有利。怎麼說呢？小蘇打和醋用途很多，做菜、清潔都用得上，比買單一目的的化學清潔劑便宜，又能保護排水管不受腐蝕。

專用的化學通水管劑含鹼液和硫酸，使用不慎可能灼傷皮膚、眼睛，有害消化、呼吸器官和腎臟、肝臟，攝入體內甚至可能致命。化學通水管「處方」通常含有揮發性有機物（volatile organic compounds ），會汙染空氣和水，破壞生態，傷害海洋生物。

醋。Image by NatureFriend from Pixabay
醋。Image by NatureFriend from Pixabay

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