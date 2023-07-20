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想找生活費低廉的地方？ 這六州最便宜

編譯徐薏茹／即時報導
愛阿華Des Moines。Image by David Mark from Pixabay
愛阿華Des Moines。Image by David Mark from Pixabay

通膨正在放緩，但全國許多地區的物價仍居高不下，生活成本負擔令消費者苦不堪言，不過仍有一些州的生活開銷相對便宜，CNBC報導整理出2023年生活花費最物超所值的六個州。

5. 西維吉尼亞

在該州首府查爾斯頓(Charleston)，四間臥室的房屋平均售價為23萬3481元，全國其他地方很難再找到如此便宜的房價，即使將西維吉尼亞州的預期工資納入考量，也是最實惠的價格。在該州一整隻炸雞的價格只有南達科他州拉皮德城(Rapid City)售價的一半。

平均房價(查爾斯頓)：$233,481

半加侖牛奶：$2.01

每月燃料費：$178.74

5. 奧克拉荷馬(與西維吉尼亞平手)

在奧克拉荷馬朋卡城(Ponca City)租一套兩間臥室的公寓，每個月房租只要546元，甚至不及俄勒岡州波特蘭房租的五分之一；該州一打啤酒的價格比新澤西州紐瓦克(Newark)便宜20%。

平均房價(馬斯科基Muskogee)：$258,517

半加侖牛奶：$2.16

每月燃料費：$158.83

3. 俄亥俄

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，俄亥俄州有全國最便宜的房價，其他生活成本也能輕鬆扛起，在俄州的布魯克林市(Brooklyn)看一場電影比紐約州的布魯克林便宜約30%，雜貨花費約便宜16%。

平均房價(利馬Lima)：$285,688

半加侖牛奶：$2.20

每月燃料費：$160.09

3. 印第安納(與俄亥俄平手)

在印州里奇蒙市(Richmond)理髮的價格大約是路易斯安那州首府巴頓魯治(Baton Rouge)的一半；在南灣(South Bend)上一堂瑜珈課花費不到愛阿華州狄蒙市的一半。

平均房價(韋恩堡Fort Wayne)：$296,241

半加侖牛奶：$2.46

每月燃料費：$170.38

2. 堪薩斯州

在托彼卡(Topeka)買一打雞蛋比聖地牙哥的半價還便宜；在盛產小麥的堪州，一條麵包的價格只有波士頓的一半。

平均房價(威奇托Wichita)：$314,516

半加侖牛奶：$2.05

每月燃料費：$165.13

1. 愛阿華

愛阿華擁有全國第二便宜的房價，租金也很便宜，在伯靈頓(Burlington)租一間兩間臥室的公寓每個月只需要約750元，比芝加哥房租的四分之一還便宜；埃姆斯(Ames)的電費大約只略高於德州奧斯汀的一半；該州的玉米價格大約是佛州坦帕市(Tampa)的半價。在被評為生活費最便宜的州，處處都有划算的交易。

平均房價(伯靈頓)：$270,071

半加侖牛奶：$2.32

每月燃料費：$214.78

房價 牛奶 西維吉尼亞州

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