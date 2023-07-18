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天熱老調低溫沒用 這樣設溫度解熱又省電

編譯潘勛／即時報導
Image by Joseph Mucira from Pixabay
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酷暑難耐，冷氣機是救命恩物，但專家表示，要讓冷氣機發揮最好功效，拚命調低沒有用，反而損害空調系統壽命又浪費電，適當設定冷氣在你覺得舒適的溫度就好，另外配合天花板吊扇、窗簾，開冷氣時盡量少用一些產生溫濕的設備，都有助於更有效、便宜地冷卻室內空間。

華盛頓郵報報導，伍斯特理工學院建築工程學教授劉世超(Shichao Liu，音譯)表示，家用空調系統的運作跟水龍頭不一樣，室溫高於你的設定，機器就啟動，但把溫度設得很低不必然增加你冷氣機的降溫能力；大家以為，若把溫度設定在華氏60度，那麼冷卻量定會大於設在70度，但其實不正確，冷卻量還是相同。

劉世超表示，你把自動調溫器設定在超過你空調系統能耐的溫度，那麼機器會一直運轉，想把你家降到那個溫度，不停地讓冷氣機跑，既耗電又縮短機器壽命。

喬治亞大學2014年研究指出，人們覺得室溫在71到77度之間，都還感到舒適；論文作者之一的勞倫斯(Thomas Lawrence)表示，假如有人在家，並不打算出門，可以把溫度調到76或77度，「大多數會覺得還可以」，假如室外真的很熱，室內溫度設在77、78度或者更高，人們還是感覺不錯。

如果你一天大多時間不在家，「美國能源效益經濟學會」(American Council for an Energy-Efficient Economy)建築物項目學者珍妮佛‧阿曼表示，可把室內溫度調高5到10度。能源部說，每天把室溫設定較高溫度八小時，一年最多可省下10%能源費用。

劉世超表示，外頭真的很熱時，即使你家自動調溫器設定在你通常很舒服的溫度，你還是會覺得變熱了，與其調低空調溫度，不如用其他方法，例如天花板吊扇可以幫上大忙，而且一般耗電較少。

其他的小竅門還有一天最熱那些時候，把窗子百葉窗或窗簾拉起來；避免使用洗碗機、爐子、烤箱、烘碗機之類讓空間變熱、潮濕的家用設備，別讓冷氣機更辛苦。夜裡可以打開窗戶，讓空氣循環與通風。

能源部 高溫 華盛頓郵報

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