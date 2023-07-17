想維護心臟健康 這個習慣最不利

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雖然沒有任何一項決定性飲食或生活習慣會影響心臟健康，但根據心臟專家表示，確實有些習慣影響較深遠，其中吸菸這項習慣不但有礙健康，更可能對心臟產生毀滅性傷害，無論一般香菸或電子煙，都是心臟健康的剋星。

Cedars Sinai醫療中心醫師勒波爾(Norman Lepor)和紐約大學(NYU)朗格尼醫學 中心(Langone Medical Center)醫師萊文(Michael Levine)不約而同主張，損害心臟健康的致命性習慣就是吸菸。

勒波爾表示：「無論吸菸或電子煙都會增加中風 、心血管疾病 的風險，嚴重時還可能會造成腿部截肢。」並強調：「吸菸習慣還會造成冠狀動脈疾病，進而提高低密度脂蛋白膽固醇(LDL cholesterol)指數。」

萊文也認同吸菸或電子煙對心臟健康的破壞性，他表示：「和心血管健康有關的最壞習慣就是吸菸，會整體提高心血管疾病風險，而且增加罹癌機率。」

兩位醫師同意戒菸非易事，但攸關自身健康性命，建議採取積極措施戒菸，萊文表示：「有很多解決戒菸的好辦法，包括尼古丁替代物或服用藥物。」並鼓勵任何吸菸或電子煙的人和醫師商量，選擇有助於完成戒菸任務的處方箋藥。

但沒有吸菸習慣者，也絕非可以高枕無憂，因為還有許多習慣也會對心臟產生負面影響，萊文表示：「有損心臟和心血管的常見行為，包括久坐習慣以及攝取飽和脂肪含量高和鈉含量高的不良飲食習慣。」並進一步解釋，體重超標會導致各種健康問題，增加心血管疾病風險。

勒波爾也指出，控制低密度脂蛋白膽固醇指數，至關重要，強調：「吸菸是對心臟最糟糕的壞習慣，但低密度脂蛋白膽固醇指數過高也是罹患心血管疾病的最大風險因素之一。」

勒波爾建議改掉不良飲食習慣，防止低密度脂蛋白膽固醇指數上升， 例如避免食用反式脂肪(存於油炸食物)以及鈉和飽和脂肪含量高的食物，並適量攝取海鮮、鱷梨和堅果等不飽和脂肪含量高的食物，養成定期運動習慣等，都是降低低密度脂蛋白膽固醇的好方法。