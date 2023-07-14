日本新研究發現刷牙可降低失智風險 與這個大腦器官有關

刷牙。Photo by Diana Polekhina on Unsplash

要預防失智 症，除了常見的規律運動、從事刺激大腦的活動等建議，最新研究顯示多刷牙，注重口腔衛生也可以增強大腦功能，有助於降低失智風險。

福斯新聞報導，此研究由日本 東北大學進行，發表在《神經病學》(Neurology)期刊上。研究發現，牙齒衛生狀況良好的人，海馬體的神經元較多，這是負責長短期記憶的大腦器官，也是罹患阿茲海默病時首先受損的區域。此外，牙齦疾病、牙齒脫落，也跟大腦灰質減少和心理健康狀況惡化有關。

該研究有172名日本長者參與，平均年齡為67歲，一開始皆沒有記憶問題。患有輕度牙齦疾病、牙齒較少的長者，左側海馬體萎縮速度較快，此區負責記憶單詞和語言；患有嚴重牙齦疾病但牙齒較多的人，也是出現同樣萎縮的現象。

研究主筆的山口哲史(Satoshi Yamaguchi)醫生表示，這些結果凸顯重要的不只是留住牙齒，還有整體牙口健康，患有嚴重牙齦疾病的牙齒與大腦消耗有關。而牙齒脫落和牙齦疾病很常見，約七分之一的成年人受此影響。該研究指出在輕度和重度牙齦疾病中，少一顆牙齒分別相當於大腦老化近1年跟1.3年。山口醫生說，未來需要研究更多人群。

紐約大學朗格尼醫學 中心(Langone Medical Center)臨床醫學教授西格爾(Marc Siegel)認為，刷牙和護理牙齦可降低失智風險，確實是有道理。除了減少細菌和發炎，這件事還代表著人們保持活躍和有心照顧自己。不過西格爾也指出這項日本研究有個潛在的偏誤，即沒有失智症狀的人正是因為沒有認知障礙才繼續刷牙，要是開始失智，首個跡象可能便是不再有興趣刷牙。

去年一項針對超過100萬人的國際研究發現，牙齒衛生狀況不佳的人患阿茲海默症的可能性高出 21%。日本的新研究並未表明牙齦疾病或牙齒脫落與阿茲海默症之間有因果關係，僅顯示出有關聯。